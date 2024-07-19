Для певних компаній можуть ввести «економічну» мобілізацію – що це означає

Для окремих підприємств можуть запровадити «економічну» мобілізацію у законі про економічне бронювання.

До законопроекту про економічне бронювання можуть додати категорію «економічної мобілізації», яка дозволить бізнесу бронювати працівників надаючи безплатні послуги військовим. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради з посиланням на голову Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», економічне бронювання вже існує в законодавстві. Воно регулюється постановою КМУ 76. Так, якщо підприємство відповідає трьом критеріям, наприклад, за критеріями, встановленими КМДА, має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади, а також не має заборгованості по ЄСВ, а середня зарплата не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р., то воно вже може претендувати на бронювання. Що змістовно вкладається у критерій «для потреб територіальної громади» наразі невідомо.

Також право на 100% бронювання від Кабміну мають окремі ГО і ТОВ, які фінансуються іноземними донорами, і займаються дослідженням громадської думки, виборами та іншими дотичними до політики проблемами. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік таких організацій, визначений рішенням Уряду.

За словами нардепа, реальний стан речей такий, що економічний блок, тобто, українські підприємства, без прозорого регулювання системи бронювання, буде вкрай неефективний.

Він зазначив, що побував у прифронтових містах і бачив СТО, які ремонтують військові машини. За його словами, для таких компаній можна застосовувати «економічну мобілізацію».

«Виглядає так: у вас є СТО, але вона не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника для бронювання, але воно має попит серед тих самих військових, тобто військові там постійно ладнають свої машини. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації. Це означає, що на суму вартості бронювання, наприклад, щоб забронювати чотирьох працівників, СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безплатні послуги в межах 80 тис. грн на місяць і за це отримує право броні чотирьох працівників», — сказав він.

На даний час йде робота над тим, щоб втілити у законопроекті дану концепцію економічної мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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