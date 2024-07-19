Підвищення військового збору та нові податки на час воєнного стану: у Раді зареєстровано законопроект

Верховна Рада розгляне новий законопроект про оподаткування під час воєнного стану.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №11416 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Метою законопроєкту є забезпечення стабільної роботи економіки, наповнення бюджету та підтримка національної безпеки та оборони за рахунок податкових надходжень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні положення законопроєкту передбачають:

Відповідність митним вимогам: Встановлення вартісних меж для безмитного ввезення товарів громадянами у ручній поклажі та супроводжуваному багажі відповідно до Митного кодексу. Виключення з оподаткування ПДВ товарів, вартість яких не перевищує 45€, за умови, що вони призначені для особистого використання. Підвищення військового збору: Ставка військового збору для доходів фізичних осіб буде підвищена до 5%. Обов'язок сплати військового збору:

Юридичні особи сплачуватимуть 1% від доходу.

ФОПи платники єдиного податку І, ІІ та IV груп сплачуватимуть 5% від доходу у розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць.

ФОПи платники єдиного податку ІІІ групи – 1% від доходу.

Операції з придбання банківських металів оподатковуватимуться у розмірі 5% від вартості.

Реалізація ювелірних виробів буде оподатковуватися у розмірі 30% від вартості.

Набуття права власності на легкові автомобілі – 15% від вартості.

Продаж нерухомого майна – 5% від доходу.

Постачальники електронних комунікаційних послуг сплачуватимуть 5% від доходу.

Авансові внески з податку на прибуток: Щомісячна сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним. Підакцизні товари: Віднесення мінеральних та газованих вод з додаванням цукру до підакцизних товарів із встановленням ставки акцизного податку у розмірі 0,1€ за літр напою. Місцеві податки: Надання місцевим радам права встановлювати мінімальну базу оподаткування ПДФО під час нарахування зарплат, але не менше розміру мінімальної заробітної плати. Законопроєкт спрямований на мобілізацію додаткових фінансових ресурсів для підтримки Збройних сил України під час воєнного стану.

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