Підвищення військового збору та нові податки на час воєнного стану: у Раді зареєстровано законопроект

13:05, 19 липня 2024
Верховна Рада розгляне новий законопроект про оподаткування під час воєнного стану.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №11416 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Метою законопроєкту є забезпечення стабільної роботи економіки, наповнення бюджету та підтримка національної безпеки та оборони за рахунок податкових надходжень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Основні положення законопроєкту передбачають:
- Відповідність митним вимогам: Встановлення вартісних меж для безмитного ввезення товарів громадянами у ручній поклажі та супроводжуваному багажі відповідно до Митного кодексу. Виключення з оподаткування ПДВ товарів, вартість яких не перевищує 45€, за умови, що вони призначені для особистого використання.
- Підвищення військового збору: Ставка військового збору для доходів фізичних осіб буде підвищена до 5%.
- Обов'язок сплати військового збору:
- Юридичні особи сплачуватимуть 1% від доходу.
- ФОПи платники єдиного податку І, ІІ та IV груп сплачуватимуть 5% від доходу у розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць.
- ФОПи платники єдиного податку ІІІ групи – 1% від доходу.
- Операції з придбання банківських металів оподатковуватимуться у розмірі 5% від вартості.
- Реалізація ювелірних виробів буде оподатковуватися у розмірі 30% від вартості.
- Набуття права власності на легкові автомобілі – 15% від вартості.
- Продаж нерухомого майна – 5% від доходу.
- Постачальники електронних комунікаційних послуг сплачуватимуть 5% від доходу.
- Авансові внески з податку на прибуток: Щомісячна сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним.
- Підакцизні товари: Віднесення мінеральних та газованих вод з додаванням цукру до підакцизних товарів із встановленням ставки акцизного податку у розмірі 0,1€ за літр напою.
- Місцеві податки: Надання місцевим радам права встановлювати мінімальну базу оподаткування ПДФО під час нарахування зарплат, але не менше розміру мінімальної заробітної плати.
- Законопроєкт спрямований на мобілізацію додаткових фінансових ресурсів для підтримки Збройних сил України під час воєнного стану.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.