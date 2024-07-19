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Підвищення цін на пальне дасть щомісяця 2,7 млрд грн на фінансування ЗСУ, – Гетманцев

12:56, 19 липня 2024
Очікується, що в ціни на пальне Україні зростуть на 1,5-2 грн за літр.
Підвищення цін на пальне дасть щомісяця 2,7 млрд грн на фінансування ЗСУ, – Гетманцев
Джерело фото: glavcom.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон про підвищення ціни на бензин і газ. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизів до 2028 року з метою зрівняти їх з рівнем, що діє в ЄС. Це є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України, очікувані надходження становитимуть 2,7 млрд грн щомісяця вже цього року.

 «Ми передбачили графік підвищення акцизів до 2028 року з метою зрівняти ці акцизи на пальне з акцизами, що діють у ЄС. Це одне з наших євроінтеграційних зобов’язань. Водночас сьогодні наша країна потребує грошей на фінансування армії. Саме тому уряд мобілізує всі резерви, які нині в нас є, і спрямовує ці кошти на Збройні сили. Цей законопроєкт лише цього року принесе в середньому щомісяця 2,7 млрд грн додаткових коштів у бюджет», - зазначив парламентарій.

Він додав, що підвищення акцизів на бензини та дизель буде приблизно на 1,5-2 грн за літр.

«Це той внесок, який всі ми зробимо для фінансування наших захисників. Обираючи між двома додатковими гривнями за літр і зарплатами військових, я завжди приймаю рішення на користь зарплат військових. І кожен з українців, які щиро вірять у нашу державу, приймуть таке рішення», - вважає політик.

Політик підкреслив, що ціноутворення на пальне залежить від ціни на нафту та співвідношення попиту і пропозиції, а акцизний податок має незначний вплив на вартість палива.

«Коли ми повертали акцизи до мирних довоєнних ставок, то побачили, що це жодним чином не вплинуло на вартість палива, і про це чомусь зараз усі забули. Тож нові розміри ставок акцизного податку на пальне – це необхідне сьогодні для держави рішення, яке ми відповідально приймаємо перед наступними поколіннями», - підсумував народний депутат.

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