Практика судов
  1. В Украине

Повышение цен на топливо даст ежемесячно 2,7 млрд грн на финансирование ВСУ, – Гетманцев

12:56, 19 июля 2024
Ожидается, что в цены на топливо Украине вырастут на 1,5-2 грн за литр.
Повышение цен на топливо даст ежемесячно 2,7 млрд грн на финансирование ВСУ, – Гетманцев
Источник фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ. Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что законопроект предусматривает постепенное повышение акцизов до 2028 года с целью сравнять их с уровнем, действующим в ЕС. Это является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Собранные средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины, ожидаемые поступления составят 2,7 млрд грн ежемесячно уже в этом году.

 «Мы предусмотрели график повышения акцизов до 2028 года с целью уравнять эти акцизы на топливо с акцизами, действующими в ЕС. Это одно из наших евроинтеграционных обязательств. Вместе с тем сегодня наша страна нуждается в деньгах на финансирование армии. Именно поэтому правительство мобилизует все резервы, которые сейчас у нас есть, и направляет эти средства на Вооруженные силы. Этот законопроект только в этом году принесет в среднем ежемесячно 2,7 млрд грн дополнительных средств в бюджет», - отметил парламентарий.

Он добавил, что повышение акцизов на бензины и дизель будет примерно на 1,5-2 грн за литр.

«Это тот вклад, который все мы сделаем для финансирования наших защитников. Выбирая между двумя дополнительными гривнами за литр и зарплатами военных, я всегда принимаю решение в пользу зарплат военных. И каждый из украинцев, которые искренне верят в наше государство, примут такое решение», - считает политик.

Политик подчеркнул, что ценообразование на топливо зависит от цены на нефть и соотношения спроса и предложения, а акцизный налог имеет незначительное влияние на стоимость топлива.

«Когда мы возвращали акцизы к мирным довоенным ставкам, то увидели, что это никак не повлияло на стоимость топлива, и об этом почему-то сейчас все забыли. Поэтому новые размеры ставок акцизного налога на горючее - это необходимое сегодня для государства решение, которое мы ответственно принимаем перед следующими поколениями», - подытожил народный депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для некоторых компаний могут ввести «экономическую» мобилизацию – что это значит

Для отдельных предприятий могут ввести «экономическую» мобилизацию в законе об экономическом бронировании.

Даниил Гетманцев объяснил, почему налоговикам повысили зарплаты, и призвал их честно исполнять обязанности

Гетманцев обратился к налоговикам: «Несмотря на войну, государство нашло возможность повысить ваши зарплаты и взаимно общество ожидает от вас честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей».

Денис Малюська прокомментировал законопроект о соглашениях для коррупционеров: «Соглашения о признании виновности – это триумф эффективности над справедливостью»

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что «примитивная дискредитация института и общая критика законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик, то есть традиционная фб активность – это хуже преступления».

В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь

В компании Vodafone утверждают, что уже восстановили мобильную связь.

Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – какие суммы предлагает выделить Кабмин в изменениях в Госбюджет

Кабмин предлагает увеличить расходы на 500 млрд и увеличить налоги, потому что необходимо финансировать армию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України