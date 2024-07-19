Повышение цен на топливо даст ежемесячно 2,7 млрд грн на финансирование ВСУ, – Гетманцев

Ожидается, что в цены на топливо Украине вырастут на 1,5-2 грн за литр.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ. Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что законопроект предусматривает постепенное повышение акцизов до 2028 года с целью сравнять их с уровнем, действующим в ЕС. Это является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Собранные средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины, ожидаемые поступления составят 2,7 млрд грн ежемесячно уже в этом году.

«Мы предусмотрели график повышения акцизов до 2028 года с целью уравнять эти акцизы на топливо с акцизами, действующими в ЕС. Это одно из наших евроинтеграционных обязательств. Вместе с тем сегодня наша страна нуждается в деньгах на финансирование армии. Именно поэтому правительство мобилизует все резервы, которые сейчас у нас есть, и направляет эти средства на Вооруженные силы. Этот законопроект только в этом году принесет в среднем ежемесячно 2,7 млрд грн дополнительных средств в бюджет», - отметил парламентарий.

Он добавил, что повышение акцизов на бензины и дизель будет примерно на 1,5-2 грн за литр.

«Это тот вклад, который все мы сделаем для финансирования наших защитников. Выбирая между двумя дополнительными гривнами за литр и зарплатами военных, я всегда принимаю решение в пользу зарплат военных. И каждый из украинцев, которые искренне верят в наше государство, примут такое решение», - считает политик.

Политик подчеркнул, что ценообразование на топливо зависит от цены на нефть и соотношения спроса и предложения, а акцизный налог имеет незначительное влияние на стоимость топлива.

«Когда мы возвращали акцизы к мирным довоенным ставкам, то увидели, что это никак не повлияло на стоимость топлива, и об этом почему-то сейчас все забыли. Поэтому новые размеры ставок акцизного налога на горючее - это необходимое сегодня для государства решение, которое мы ответственно принимаем перед следующими поколениями», - подытожил народный депутат.

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