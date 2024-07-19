Все остальное не работает, Х работает: Илон Маск потролил глобальный сбой

Владелец Х Илон Маск поделился постом о том, что Х работает, несмотря на сбой.

Владелец соцсети Х (бывшее название Twitter) Илон Маск потролил глобальный сбой в мире.

Напомним, мир потерпел масштабный технический сбой, связанный с взаимодействием антивируса CrowdStrike и операционной системы Windows. Сбои, вызванные проблемами с датчиком Falcon от CrowdStrike, повлияли на работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи. Пользователи Windows по всему миру наблюдают ошибку BSOD или «синий экран смерти» на своих экранах.

В Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone.

Аэропорты по всему миру также сообщили о задержках регистрации на рейсы. В Берлине задержки регистрации были связаны с техническими сбоем, а проблемы наблюдались и в других аэропортах.

В США ряд авиакомпаний, таких как American Airlines, United Airlines и Delta Airlines, был вынужден приостановить полеты из-за проблем со связью.

Крупный телевизионный новостной канал Британии Sky News объявил о невозможности вести прямую трансляцию из-за технических трудностей. Аэропорты Испании также столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе».

В Австралии глобальный сбой с работой ноутбуков Microsoft.

Этот глобальный сбой повлиял на работу во многих странах, в частности в испанских аэропортах, турецкой авиакомпании, австралийских СМИ и банках. Технические службы по всему миру уже работают над восстановлением нормальной работы систем.

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