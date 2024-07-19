Повышение военного сбора и новые налоги на время военного положения: в Раде зарегистрирован законопроект

Верховная Рада рассмотрит новый законопроект о налогообложении во время военного положения.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №11416 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Целью законопроекта является обеспечение стабильной работы экономики, наполнение бюджета и поддержка национальной безопасности и обороны за счет налоговых поступлений. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основные положения законопроекта предусматривают:

Соответствие таможенным требованиям: Установление стоимостных границ для беспошлинного ввоза товаров гражданами в ручной клади и сопровождаемом багаже в соответствии с Таможенным кодексом. Исключение из обложения НДС товаров, стоимость которых не превышает 45 €, при условии, что они предназначены для личного использования. Повышение военного сбора: Ставка военного сбора для доходов физических лиц будет повышена до 5%. Обязанность уплаты военного сбора:

- Юридические лица будут платить 1% от дохода.

- ФЛП плательщики единого налога I, II и IV групп будут платить 5% от дохода в размере двух минимальных заработных плат в месяц.

- ФЛП плательщики единого налога III группы - 1% от дохода.

- Операции по приобретению банковских металлов будут облагаться налогом в размере 5% от стоимости.

- Операции по приобретению банковских металлов будут облагаться налогом в размере 5% от стоимости.

- Реализация ювелирных изделий будет облагаться налогом в размере 30% от стоимости.

- Приобретение права собственности на легковые автомобили - 15% от стоимости.

- Продажа недвижимого имущества - 5% от дохода.

- Поставщики электронных коммуникационных услуг будут платить 5% от дохода.

Авансовые взносы по налогу на прибыль: Ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, занимающихся розничной торговлей горючим. Подакцизные товары: Отнесение минеральных и газированных вод с добавлением сахара к подакцизным товарам с установлением ставки акцизного налога в размере 0,1 € за литр напитка. Местные налоги: Предоставление местным советам права устанавливать минимальную базу налогообложения НДФЛ при начислении зарплат, но не менее размера минимальной заработной платы. Законопроект направлен на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов для поддержки Вооруженных сил Украины во время военного положения.

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