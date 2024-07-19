Повышение военного сбора и новые налоги на время военного положения: в Раде зарегистрирован законопроект

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №11416 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Целью законопроекта является обеспечение стабильной работы экономики, наполнение бюджета и поддержка национальной безопасности и обороны за счет налоговых поступлений. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Основные положения законопроекта предусматривают:
- Юридические лица будут платить 1% от дохода.
- ФЛП плательщики единого налога I, II и IV групп будут платить 5% от дохода в размере двух минимальных заработных плат в месяц.
- ФЛП плательщики единого налога III группы - 1% от дохода.
- Операции по приобретению банковских металлов будут облагаться налогом в размере 5% от стоимости.
- Операции по приобретению банковских металлов будут облагаться налогом в размере 5% от стоимости.
- Реализация ювелирных изделий будет облагаться налогом в размере 30% от стоимости.
- Приобретение права собственности на легковые автомобили - 15% от стоимости.
- Продажа недвижимого имущества - 5% от дохода.
- Поставщики электронных коммуникационных услуг будут платить 5% от дохода.
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