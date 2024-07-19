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Для некоторых компаний могут ввести «экономическую» мобилизацию – что это значит

13:02, 19 июля 2024
Для отдельных предприятий могут ввести «экономическую» мобилизацию в законе об экономическом бронировании.
Для некоторых компаний могут ввести «экономическую» мобилизацию – что это значит
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К законопроекту об экономическом бронировании могут добавить категорию «экономической мобилизации», которая позволит бизнесу бронировать работников, предоставляя бесплатные услуги военным. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на главу Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», экономическое бронирование уже существует в законодательстве. Оно регулируется постановлением КМУ 76. Так, если предприятие отвечает трем критериям, например, по критериям, установленным КГГА, имеет важное значение для обеспечения потребностей территориальной общины, а также не имеет задолженности по ЕСВ, а средняя зарплата не меньше размера средней зарплаты в регионе IV квартал 2021 г., оно уже может претендовать на бронирование. Что содержательно вкладывается в критерий «для нужд территориальной общины» пока неизвестно.

Также право на 100% бронирование от Кабмина имеют отдельные ОО и ООО, финансируемые иностранными донорами, занимающиеся исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала перечень таких организаций, определенный решением Правительства.

По словам нардепа, реальное положение вещей таково, что экономический блок, то есть украинские предприятия, без прозрачного регулирования системы бронирования, будет крайне неэффективным.

Он отметил, что побывал в прифронтовых городах и видел СТО, ремонтирующие военные машины. По его словам, для таких компаний можно применять экономическую мобилизацию.

«Выглядит так: у вас есть СТО, но она не имеет финансовой возможности оплатить 20 тысяч гривен за одного работника для бронирования, но оно пользуется спросом среди тех же военных, то есть военные там постоянно ладят свои машины. Тогда мы вводим категорию экономической мобилизации. Это означает, что на сумму стоимости бронирования, например, чтобы забронировать четырех работников, СТО заключает контракт с какой-то бригадой на бесплатные услуги в пределах 80 тыс. грн. в месяц и за это получает право брони четырех работников», - сказал он.

Сейчас идет работа над тем, чтобы воплотить в законопроекте данную концепцию экономической мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко 

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