Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК

Одним з панівних серед дезінформації був наратив про неспроможність держави перемогти у війні через високу корупцію – НАЗК.

НАЗК вперше представило узагальнені результати моніторингу кампаній з дезінформації за серпень 2024 року.

«Дискурс про корупцію та антикорупційну діяльність в Україні значною мірою відображає гостру реальну проблему та запит громадянського суспільства на подолання корупційних практик, які важливо висвітлювати та детально аналізувати. Водночас вагома частка дискурсу формується під впливом дезінформації, яку пропагандистські канали систематично генерують та розповсюджують в інформаційному просторі нашої держави для посилення негативних суспільних настроїв, провокування недовіри та розколу у суспільстві» - зазначили у НАЗК.

Для ідентифікації та протидії дезінформаційним наративам партнери НАЗК з приватної компанії на замовлення проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID здійснюють щотижневий моніторинг медіаполя України, виокремлюючи розповсюдження інформації скомпрометованими неавтентичними ресурсами.

Предметом аналізу є повідомлення щодо тем корупції у сфері оборони, у судовій та правоохоронній системах, серед вищих політичних посадовців, під час мобілізації та в процесі відновлення України.

За період з 5 серпня по 1 вересня приватна компанія проаналізували 109 тис. повідомлень в українському сегменті соціальних мереж, зокрема Telegram, Facebook та X/Twitter.

Як зазначає НАЗК, ініціатори кампаній з дезінформації активно використовують всі значущі для країни події, аби пов’язати їх з темою неминучої корупції. Подекуди меседжі пропаганди виглядають курйозно, однак все ж знаходять відгук в аудиторії.

Відслідковування дезінформації на тему корупції, а також створення і поширення наративів, які спростовують дезінформаційні наративи, є одним із заходів, визначених Стратегією комунікацій у сфері протидії та запобігання корупції на період до 2025 року та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Нагадаємо, раніше НАЗК спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентували результати дослідження щодо російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі.

Автор: Наталя Мамченко

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