Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК

07:55, 20 вересня 2024
Одним з панівних серед дезінформації був наратив про неспроможність держави перемогти у війні через високу корупцію – НАЗК.
Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАЗК вперше представило узагальнені результати моніторингу кампаній з дезінформації за серпень 2024 року. 

«Дискурс про корупцію та антикорупційну діяльність в Україні значною мірою відображає гостру реальну проблему та запит громадянського суспільства на подолання корупційних практик, які важливо висвітлювати та детально аналізувати. Водночас вагома частка дискурсу формується під впливом дезінформації, яку пропагандистські канали систематично генерують та розповсюджують в інформаційному просторі нашої держави для посилення негативних суспільних настроїв, провокування недовіри та розколу у суспільстві» - зазначили у НАЗК.

Для ідентифікації та протидії дезінформаційним наративам партнери НАЗК з приватної компанії на замовлення проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID здійснюють щотижневий моніторинг медіаполя України, виокремлюючи розповсюдження інформації скомпрометованими неавтентичними ресурсами.

Предметом аналізу є повідомлення щодо тем корупції у сфері оборони, у судовій та правоохоронній системах, серед вищих політичних посадовців, під час мобілізації та в процесі відновлення України. 

За період з 5 серпня по 1 вересня приватна компанія проаналізували 109 тис. повідомлень в українському сегменті соціальних мереж, зокрема Telegram, Facebook та X/Twitter.

Як зазначає НАЗК, ініціатори кампаній з дезінформації активно використовують всі значущі для країни події, аби пов’язати їх з темою неминучої корупції. Подекуди меседжі пропаганди виглядають курйозно, однак все ж знаходять відгук в аудиторії.

Відслідковування дезінформації на тему корупції, а також створення і поширення наративів, які спростовують дезінформаційні наративи, є одним із заходів, визначених Стратегією комунікацій у сфері протидії та запобігання корупції на період до 2025 року та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Нагадаємо, раніше НАЗК спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентували результати дослідження щодо російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі. 

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК

Одним з панівних серед дезінформації був наратив про неспроможність держави перемогти у війні через високу корупцію – НАЗК.

Доплата до посадового окладу судді може виплачуватися тільки, якщо суддя здійснює правосуддя – голова ДСА з посиланням на позицію Верховного Суду

Разом з тим, Верховний Суд у рішенні, на яке послався голова ДСА, зазначив, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення КСУ 2018 року.

Оприлюднено зразки когнітивних тестів для конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС

Затверджені також програма та таксономічна характеристика тестування когнітивних здібностей.

У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду