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Более 40% сообщений в соцсетях о коррупции и борьбе с ней являются дезинформацией – НАПК

07:55, 20 сентября 2024
Одним из господствующих среди дезинформации был нарратив о несостоятельности государства победить в войне из-за высокой коррупции – НАПК.
Более 40% сообщений в соцсетях о коррупции и борьбе с ней являются дезинформацией – НАПК
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НАПК впервые представило обобщенные результаты мониторинга кампаний по дезинформации за август 2024 года.

«Дискурс о коррупции и антикоррупционной деятельности в Украине в значительной степени отражает острую реальную проблему и запрос гражданского общества на преодоление коррупционных практик, которые важно освещать и детально анализировать. В то же время, весомая доля дискурса формируется под влиянием дезинформации, которую пропагандистские каналы систематически генерируют и распространяют в информационном пространстве нашего государства для усиления негативных общественных настроений, провоцирования недоверия и раскола в обществе» - отметили в НАПК.

Для идентификации и противодействия дезинформационным нарративам партнеры НАПК из частной компании по заказу проекта Агентства США по международному развитию USAID осуществляют еженедельный мониторинг медиаполя Украины, выделяя распространение информации скомпрометированными неаутентичными ресурсами.

Предметом анализа является сообщение о темах коррупции в сфере обороны, в судебной и правоохранительной системах, среди высших политических чиновников, во время мобилизации и в процессе восстановления Украины.

За период с 5 августа по 1 сентября частная компания проанализировала 109 тыс. сообщений в украинском сегменте социальных сетей, в частности Telegram, Facebook и X/Twitter.

Как отмечает НАПК, инициаторы кампаний по дезинформации активно используют все значимые для страны события, чтобы связать их с темой неизбежной коррупции. Кое-где месседжи пропаганды выглядят курьезно, однако все же находят отклик в аудитории.

Отслеживание дезинформации на тему коррупции, а также создание и распространение нарративов, опровергающих дезинформационные нарративы, является одной из мер, определенных Стратегией коммуникаций в сфере противодействия и предотвращения коррупции на период до 2025 года и Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Напомним, ранее НАПК совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности презентовали результаты исследования по российским информационным угрозам на тему коррупции в украинском медиапространстве.

Автор: Наталья Мамченко 

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