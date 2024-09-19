Зеленский отправляется в США — встретится с Байденом и Трампом

Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену план победы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. Он выступит на Генассамблее ООН, встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, украинским обществом, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций. Об этом сообщает Офис Президента.

Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы представить ему план победы.

По данным Голоса Америки, встреча может быть запланирована на 26 сентября.

Также Зеленский планирует встретиться с Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и Дональдом Трампом.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что план победы полностью подготовлен.

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