Доплата к должностному окладу судьи может выплачиваться только, если судья осуществляет правосудие – председатель ГСА со ссылкой на позицию Верховного Суда

Вместе с тем, Верховный Суд в решении, на которое сослался глава ГСА, отметил, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия Решение КСУ 2018 года.

Государственная судебная администрация опирается на позицию Верховного Суда по вопросу, имеет ли право судья, который по независимым от него причинам не осуществляет правосудие, получать доплату к должностному окладу. «А эта позиция КАС ВС состоит в том, что доплата к должностному окладу судьи может быть только, если судья осуществляет правосудие». Об этом во время съезда судей 19 сентября сообщил глава ГСА Максим Пампура.

Как отметил он, ГСА частично обжалуется аудит, проведенный Госаудитслужбой за 2021-первую половину 2023 года, и это дело находится на рассмотрении в Киевском окружном административном суде.

Со своей стороны, делегаты съезда судей поинтересовались, обжалуются ли ГСА заключения Госаудитслужбы относительно, по ее мнению, неправомерности доплат к должностному окладу мобилизованным судьям и судьям, не осуществляющим правосудие по независимым от них причинам, не обусловленным их поведением, и разделяет ли ГСА мнение Госаудитслужбы.

Максим Пампура ответил «вопросам на вопрос»: «Нужно ли учитывать правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 28.06.2022 года, там, где речь идет о применении статьи 135 статьи закона о судоустройстве и статусе судей?»

По его словам, практика сейчас следующая.

50% ТУ ГСА не платит доплаты к должностному окладу, если судья не осуществляет правосудие. А около 50% – платят.

«Кроме ГСА распорядителями средств являются местные специализированные суды. И есть случаи, когда сами суды не платят доплаты. То есть абсолютно разная практика» - отметил Максим Пампура.

Он подчеркнул, что ч. 10 ст. 135 Закона «О судоустройстве и статусе судей» действует и не признана неконституционной. Кроме того, есть вывод Верховного Суда, что доплата к должностному окладу судьи может быть только, если судья осуществляет правосудие, и ГСА обязана учитывать правовые выводы ВС.

Фактически Максим Пампура сослался на постановление КАС ВС по делу №520/988/19 от 28.06.2022 года.

Впрочем, в этом постановлении отмечено несколько иное.

«Что касается доплат к должностному окладу истца, то Верховный Суд отмечает следующее.

Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя такие исковые требования, сослался на Решение Конституционного Суда Украины от 4.12.2018 №11-р/2018 (как по мотивам, так и выводам) в той его части, которая касается (не)конституционности положения части десятой статьи 133 Закон №2453-VI в редакции Закона №192-VIII для целей применения отдельных положений №1402-VIII.

В пункте 3.4 этого Решения Конституционный Суд Украины отметил, в частности, что вопрос получения судьей вознаграждения до прохождения им квалификационного оценивания регулируется именно Законом №2453-VI в редакции Закона №192-VIII, а случаи, когда такой судья не осуществляет правосудие, определяются Законом № 1402-VIII.

Далее в решении Решение указано, если лишение судьи права получения доплат к должностному окладу может быть признано целесообразным и оправданным, в частности, в случае привлечения его к уголовной или дисциплинарной ответственности, следствием которого является отстранение судьи от должности или от осуществления правосудия, то лишение судьи этого права, если он не осуществляет правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, как следует из содержания положения части десятой статьи 133 Закона №2453-VI в редакции Закона №192-VIII, является несправедливым, неоправданным и необоснованным.

Примененный законодателем в положении части десятой статьи 133 Закона №2453-VI в редакции Закона №192-VIII подход к объединению всех случаев, когда судья, не осуществляющий правосудие, не имеет права на получение доплат к должностному окладу, нельзя признать оправданным , справедливым и соразмерным, поскольку такой подход не учитывает особенностей каждой категории оснований неосуществления правосудия, степени обусловленности таких оснований поведением судьи и других законодательно определенных обстоятельств, а следовательно, неоправданно приводит к сужению объема гарантий независимости судей в виде снижения уровня их материального обеспечения.

Конституционный Суд Украины считает, что юридическое регулирование, установленное положением части десятой статьи 133 Закона №2453-VI в редакции Закона №192-VIII, которое распространяется на судей, не осуществляющих правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от них лично или не обусловленных их поведением, сужающим содержание и объем гарантий независимости судей, создает угрозу для независимости как судей, так и судебной власти в целом, а также предпосылки для влияния на судей. Следовательно, положения части десятой статьи 133 Закона №2453-VI в редакции Закона №192-VIII для целей применения отдельных положений Закона №1402-VIII противоречит частям первой, второй статьи 126 Конституции.

Таким образом, судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия решения Конституционным Судом Украины от 4.12.2018 №11-р/2018.

Подобная правовая позиция толкования приведенных норм высказана Верховным Судом в постановлении от 13.10.2021 по делу №120/1655/21-а», - отметил в постановлении КАС ВС.

Автор: Наталья Мамченко

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