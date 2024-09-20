Какая процедура перевода работников на другую работу на время простоя — разъяснение

Гоструда напоминает, что в случае простоя работники могут по собственному согласию быть переведены на другую работу в пределах того же предприятия или на другое, расположенное в той же местности, с учетом их специальности и квалификации.

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, какая процедура перевода работников на другую работу на время простоя.

Простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены с их согласия с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности на срок до одного месяца (ст. 34 КЗоТ Украины).

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