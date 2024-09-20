Яка процедура переведення працівників на іншу роботу на час простою — роз’яснення

Держпраці нагадує, що у випадку простою працівники можуть за власною згодою бути переведені на іншу роботу в межах того ж підприємства або на інше, розташоване в тій самій місцевості, з урахуванням їхньої спеціальності та кваліфікації.

Державна служба з питань праці роз’яснює, яка процедура переведення працівників на іншу роботу на час простою.

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця (ст. 34 КЗпП України).

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