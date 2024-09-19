Верховний Суд визнав незаконним виділення землі під розважальний центр на озері Вирлиця в Києві

Cуд повернув до комунальної власності міста Києва земельну ділянку, виділену Київрадою приватному товариству. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що територія поруч із озером Вирлиця, яка з 1994 року вважається цінною природною зоною з високою рекреаційною значущістю, була передана Київрадою приватній компанії для зведення торговельно-розважального та офісно-виставкового комплексу.
Прокурори звернулись з позовом до Господарського суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі.
Верховний Суд, оцінюючи представлені прокурором докази, підтвердив законність і обґрунтованість рішення Північного апеляційного господарського суду, яке задовольнило позов прокурорів.
Суд погодився з позицією прокуратури про те, що спірна ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії. У зв’язку з цим надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.
Рішення Київради, яким землю водного фонду відведено під комерційну забудову, скасовано. Договір оренди землі, укладений між Київрадою і приватним товариством, визнано недійсним.
Територію площею приблизно 20 гектарів, оцінену більш ніж у 1 мільярд гривень, повернуто у комунальну власність.
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