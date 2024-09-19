Верховний Суд визнав незаконним виділення землі під розважальний центр на озері Вирлиця в Києві

Спірна ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії, тому надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.

Cуд повернув до комунальної власності міста Києва земельну ділянку, виділену Київрадою приватному товариству. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що територія поруч із озером Вирлиця, яка з 1994 року вважається цінною природною зоною з високою рекреаційною значущістю, була передана Київрадою приватній компанії для зведення торговельно-розважального та офісно-виставкового комплексу.

Прокурори звернулись з позовом до Господарського суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі.

Верховний Суд, оцінюючи представлені прокурором докази, підтвердив законність і обґрунтованість рішення Північного апеляційного господарського суду, яке задовольнило позов прокурорів.

Суд погодився з позицією прокуратури про те, що спірна ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії. У зв’язку з цим надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.

Рішення Київради, яким землю водного фонду відведено під комерційну забудову, скасовано. Договір оренди землі, укладений між Київрадою і приватним товариством, визнано недійсним.

Територію площею приблизно 20 гектарів, оцінену більш ніж у 1 мільярд гривень, повернуто у комунальну власність.

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