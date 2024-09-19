Верховный Суд признал незаконным выделение земли под развлекательный центр на озере Вырлица в Киеве

Спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица и в пределах его акватории, поэтому предоставление этой земли под коммерческое строительство является грубым нарушением земельного и водного законодательства.

Суд вернул в коммунальную собственность города Киева земельный участок, выделенный Киевсоветом частному обществу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что территория рядом с озером Вырлица, которая с 1994 года считается ценной природной зоной с высокой рекреационной значимостью, была передана Киевсоветом частной компании для строительства торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса.

Прокуроры обратились с иском в Хозяйственный суд Киева о признании этого решения Киевсовета незаконным, а также просили суд признать недействительным договор аренды земли.

Верховный Суд, оценивая представленные прокурором доказательства, подтвердил законность и обоснованность решения Северного апелляционного хозяйственного суда, удовлетворившего иск прокуроров.

Суд согласился с позицией прокуратуры о том, что спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица и в пределах его акватории. В этой связи предоставление этой земли под коммерческую застройку является грубым нарушением земельного и водного законодательства.

Решение Киевсовета, которым земля водного фонда отведена под коммерческую застройку, отменено. Договор аренды земли, заключенный между Киевсоветом и частным обществом, признан недействительным.

Территория площадью примерно 20 гектаров, оцененная более чем в 1 миллиард гривен, возвращена в коммунальную собственность.

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