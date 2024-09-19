Зеленський вирушає до США — зустрінеться з Байденом та Трампом

Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену план перемоги України.

Президент України Володимир Зеленський відвідає США наступного тижня. Він виступить на Генасамблеї ООН, зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій. Про це повідомляє Офіс Президента.

Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джо Байденом, щоб представити йому план перемоги.

За даними Голосу Америки, зустріч може бути запланована на 26 вересня.

Також Зеленський планує зустрітися з Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і Дональдом Трампом.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський заявив, що план перемоги повністю підготовлений.

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