Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Зокрема, доповнено Порядок новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та запроваджено механізм скасування реєстрації податкових накладних.

Уряд вніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Зміни внесені з метою приведення його у відповідність до Закону 3706-IX щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану у частині скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, у яких відображені операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, і внесення змін до тривалості операційного дня для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації.

Зокрема, доповнено Порядок новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та запроваджено механізм скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Постановою від 24 вересня 2024 р. № 1088 встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану:

операційний день для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин;

реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування, поданих для реєстрації у день, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, та надсилання квитанції здійснюється не пізніше наступного операційного дня з дня подання для реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування.

Тимчасово, на період дії режиму експортного забезпечення, запровадженого Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 192 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, реєстрація податкових накладних, у яких відображена операція з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, та розрахунків коригування до них здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Реєстрація зазначених податкових накладних та/або розрахунків коригування та надсилання квитанції здійснюється протягом трьох операційних днів з дня їх подання для реєстрації.

Реєстрація зазначених податкових накладних та розрахунків коригування скасовується через 30 календарних днів з дати реєстрації податкової накладної, протягом яких на відповідні товари не було оформлено митну декларацію, що підтверджується даними Держмитслужби, поданими відповідно до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого наказом Мінфіну від 10 червня 2020 р. № 286.

У такому випадку до Реєстру вносяться відомості щодо податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких скасовано, а також формується квитанція в електронній формі про скасування реєстрації зазначених податкових накладних та розрахунків коригування, яка надсилається платнику податків протягом операційного дня. У такій квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких скасовано.

Нижче наводимо постанову.

Автор: Наталя Мамченко

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