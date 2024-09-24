Президент Чехії вважає окупацію частини територій України «найвірогіднішим» результатом — у МЗС відповіли

МЗС відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має прийняти, що деякі території «тимчасово» опиняться під окупацією росії. За його словами, це нібито «найбільш імовірний результат». Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Чехії.

Так, МЗС відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.

Відомство підкреслило, що Україна виходить із Формули миру, в якій зафіксоване «виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну», – додали в МЗС.

Там закликали світ об’єднатись для втілення в життя Формули миру та тиску на росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права.

«Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями», – підсумовується в заяві зовнішньополітичного відомства.

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