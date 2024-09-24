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Президент Чехії вважає окупацію частини територій України «найвірогіднішим» результатом — у МЗС відповіли

19:00, 24 вересня 2024
МЗС відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.
Президент Чехії вважає окупацію частини територій України «найвірогіднішим» результатом — у МЗС відповіли
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Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має прийняти, що деякі території «тимчасово» опиняться під окупацією росії. За його словами, це нібито «найбільш імовірний результат». Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Чехії.

Так, МЗС відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.

Відомство підкреслило, що Україна виходить із Формули миру, в якій зафіксоване «виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну», – додали в МЗС.

Там закликали світ об’єднатись для втілення в життя Формули миру та тиску на росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права.

«Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями», – підсумовується в заяві зовнішньополітичного відомства.

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