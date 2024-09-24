Президент Чехии считает оккупацию части территорий Украины самым «вероятным» результатом — в МИД ответили

МИД отверг утверждение о том, что завершение войны в Украине может предусматривать сохранение над оккупацией части украинской территории.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна принять, что некоторые территории «временно» окажутся под оккупацией рф. По его словам, это якобы «наиболее вероятный результат». Об этом он сказал в интервью The New York Times.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Чехии.

Так, МИД отверг утверждение о том, что завершение войны в Украине может предусматривать сохранение над оккупацией части украинской территории.

Ведомство подчеркнуло, что Украина выходит из Формулы мира, в которой зафиксирован «вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну», – добавили в МИД.

Там призвали мир объединиться для воплощения в жизнь Формулы мира и давления на россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению международного права.

«Это реалистичный сценарий, который мы способны реализовать совместными усилиями», – заключается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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