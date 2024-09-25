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Кабмин внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных

08:45, 25 сентября 2024
В частности, дополнен Порядок новыми нормами, определяющими продолжительность операционного дня для регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, и введен механизм отмены регистрации налоговых накладных.
Кабмин внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных
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Правительство внесло изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных. Изменения внесены с целью приведения его в соответствие с Законом 3706-IX об особенностях экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения в части отмены регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, в которых отражены операции по вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров, к которым применен режим экспортного обеспечения, и внесение изменений в продолжительность операционного дня для регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, на который приходится предельный срок регистрации.

В частности, дополнен Порядок новыми нормами, определяющими продолжительность операционного дня для регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, и введен механизм отмены регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Постановлением от 24 сентября 2024 г. № 1088 установлено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения:

  • операционный день для регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, на который приходится предельный срок регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, длится с 0:00 до 24:00;
  • регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки, поданных для регистрации в день, на который приходится предельный срок регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, и отправка квитанции осуществляется не позднее следующего операционного дня со дня представления для регистрации таких налоговых накладных и/или расчетов корректировки

Временно, на период действия режима экспортного обеспечения, введенного Кабинетом Министров Украины в соответствии со статьей 192 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", регистрация налоговых накладных, в которых отражена операция по вывозу за пределы таможенной территории Украины товаров, к которым применен режим экспортного обеспечения, и расчет корректировки к ним осуществляется с учетом особенностей, определенных в настоящем пункте.

Регистрация указанных налоговых накладных и/или расчетов корректировки и отправки квитанции осуществляется в течение трех операционных дней со дня их предоставления для регистрации.

Регистрация указанных налоговых накладных и расчетов корректировки отменяется через 30 календарных дней с даты регистрации налоговой накладной, в течение которых на соответствующие товары не была оформлена таможенная декларация, подтверждаемая данными Гостаможслужбы, поданными в соответствии с Порядком взаимодействия информационных систем Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины об обмене информацией, необходимой для администрирования налогов, сборов и других обязательных платежей, осуществлением контрольных процедур по соблюдению налогового и таможенного законодательства, утвержденного приказом Минфина от 10 июня 2020 г. № 286.

В таком случае в Реестр вносятся сведения о налоговых накладных и расчетах корректировки, регистрация которых отменена, а также формируется квитанция в электронной форме об отмене регистрации указанных налоговых накладных и расчетов корректировки, которая направляется налогоплательщику в течение операционного дня. В такой квитанции указываются дата и время ее формирования, реквизиты налоговых накладных и расчетов корректировки, регистрация которых отменена.

Ниже приводим постановление.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмин внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных

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