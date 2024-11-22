Володимир Зеленський: органи влади і посольства не мають сприймати інформацію від розвідки як дозвіл на вихідний день

Президент Володимир Зеленський: держоргани і посольства, коли немає повітряної тривоги, мають працювати однаково і сприймати інформацію від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 22 листопада заявив, що органи влади та посольства в Україні не мають сприймати як дозвіл на вихідний інформацію від розвідок.

«Щодо нашого реагування тут, в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози.

Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.

Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо.

У війні інакше не буває» - підкреслив Президент.

Нагадаємо, що раніше «Суспільне» з посиланням на голову Комітету ВР з питань гуманітарної політики, народного депутата від «Слуги народу» Микиту Потураєва повідомило, що всі служби Ради і секретаріати комітетів не працюють через загрозу ракетної атаки.

«Підвищена загроза ракетної атаки. Тому не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Так само як мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі», — сказав нардеп Микита Потураєв.

Він також додав, що місцевих жителів і тих, у кого офіси в урядовому кварталі, також попереджали про небезпеку.

За його словами, загальна мета — зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні.

«Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе», — сказав нардеп.

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