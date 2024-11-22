Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 ноября заявил, что органы власти и посольства в Украине не должны восприниматься как разрешение на выходной информацию от разведок.

«О нашем реагировании здесь, в Украине, на эти российские удары, на разные информации об угрозах.

Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и уходить в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах.

Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим.

В войне иначе не бывает», - подчеркнул Президент.

Напомним, что ранее «Общественное» со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам гуманитарной политики, народного депутата от «Слуги народа» Никиту Потураева сообщило, что все службы Рады и секретариаты комитетов не работают из-за угрозы ракетной атаки.

«Повышена угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Совета и секретариаты комитетов сегодня также не работают. нардеп Никита Потураев.

Он также добавил, что местных жителей и тех, у кого офисы в правительственном квартале также предупреждали об опасности.

По его словам, общая цель – уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне.

«Решение принимали органы, ответственные по безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Рады, но и всех, кто там работает и живет», — сказал нардеп.

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