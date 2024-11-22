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Владимир Зеленский упрекнул депутатов Верховной Рады из-за выходного 22 ноября

19:20, 22 ноября 2024
Президент подчеркнул, что нужно «принимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной».
Владимир Зеленский упрекнул депутатов Верховной Рады из-за выходного 22 ноября
Источник фото: president.gov.ua
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Как известно, заседание Верховной Рады 22 ноября было отменено. В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. По словам Главы государства, это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах.

«О нашем реагировании здесь, в Украине, на эти российские удары, на разные информации об угрозах.

Сегодня уже 1003-й день войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и идти в укрытие.

Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах.

Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим», - сказал Владимир Зеленский.

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Верховная Рада Украины депутат война Владимир Зеленский

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