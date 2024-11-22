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ДТЭК обнародовал обновленный график отключения света на 23 ноября

21:23, 22 ноября 2024
По информации Укрэнерго, с 8:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
ДТЭК обнародовал обновленный график отключения света на 23 ноября
Источник фото: Freepik
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В Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине будут действовать обновленные графики стабилизационных отключений света на 23 ноября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для потребителей будет доступен новый вид графика, а именно дневной график – актуальная информация об отключении на следующие сутки.

«В нем нет светло-серых зон. Вы сможете четко ориентироваться, когда будет свет, а когда нет. График обновляется каждый день, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго», - объясняют в ДТЭК.

Отмечается, что благодаря новой системе потребители смогут получить более точную информацию и лучше планировать свое время. Однако Укрэнерго может менять команды в течение дня – в таких случаях ДТЭК будет обновлять дневной график.

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свет Укрэнерго

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