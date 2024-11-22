Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

18:52, 22 ноября 2024
Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.
Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин 22 ноября провел второе за день заседание. Кроме кадровых решений также одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины о деятельности Высшего специализированного административного суда».

Как отмечается, законопроект направлен на установление принципов организации и деятельности Высшего специализированного административного суда, специальных требований к судьям этого суда с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, а также по другим административным делам, отнесенным к его юрисдикции процессуальным законом.

Будет ли это суд, создание которого требует МВФ, и в который будут обжаловаться процедурные вопросы конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также результаты аудитов этих антикоррупционных органов, пока неизвестно.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект о создании в Украине нового специализированного суда – Высшего суда по публично-правовым спорам.

Инициаторами соответствующего законопроекта 12206 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о деятельности Высшего суда по публично-правовым спорам выступили первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

Напомним, что создание нового суда является требованием МВФ и предусмотрено в рекомендациях Еврокомиссии. Согласно обновленному Меморандуму с МВФ, Украина должна принять этот закон до конца декабря 2024 года.

Ранее цель создания этого суда в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» описала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Также напомним, что летом 2024 в распоряжении «Судебно-юридической газеты» оказался текст законопроекта «О Высшем административном суде», автором которого был Кабмин. Это была предварительная версия, которая предполагала создание ВАСУ по образцу ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд НАБУ Верховная Рада Украины САП Кабинет Министров Украины НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду