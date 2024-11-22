Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Кабмин 22 ноября провел второе за день заседание. Кроме кадровых решений также одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины о деятельности Высшего специализированного административного суда».

Как отмечается, законопроект направлен на установление принципов организации и деятельности Высшего специализированного административного суда, специальных требований к судьям этого суда с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, а также по другим административным делам, отнесенным к его юрисдикции процессуальным законом.

Будет ли это суд, создание которого требует МВФ, и в который будут обжаловаться процедурные вопросы конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также результаты аудитов этих антикоррупционных органов, пока неизвестно.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект о создании в Украине нового специализированного суда – Высшего суда по публично-правовым спорам.

Инициаторами соответствующего законопроекта 12206 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о деятельности Высшего суда по публично-правовым спорам выступили первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

Напомним, что создание нового суда является требованием МВФ и предусмотрено в рекомендациях Еврокомиссии. Согласно обновленному Меморандуму с МВФ, Украина должна принять этот закон до конца декабря 2024 года.

Ранее цель создания этого суда в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» описала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Также напомним, что летом 2024 в распоряжении «Судебно-юридической газеты» оказался текст законопроекта «О Высшем административном суде», автором которого был Кабмин. Это была предварительная версия, которая предполагала создание ВАСУ по образцу ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

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