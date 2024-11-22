Кабмін схвалив законопроект про створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду

Раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про створення Вищого суду з питань публічно-правових спорів, який має розглядати справи стосовно конкурсів на керівників НАБУ, САП та НАЗК, а також справи про оскарження аудитів антикорупційних органів.

Кабмін 22 листопада провів друге за день засідання. Окрім кадрових рішень, також схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого спеціалізованого адміністративного суду».

Як зазначається, законопроект спрямований на встановлення засад організації та діяльності Вищого спеціалізованого адміністративного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, учасниками яких є центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, повноваження яких поширюються на всю територію України, а також у інших адміністративних справах, віднесених до його юрисдикції процесуальним законом.

Чи буде це суд, створення якого вимагає МВФ, і до якого будуть оскаржуватися процедурні питання конкурсів на очільників НАБУ, САП та НАЗК, а також результати аудитів цих антикорупційних органів – поки невідомо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді нещодавно було зареєстровано законопроект про створення в Україні нового спеціалізованого суду – Вищого суду з публічно-правових спорів.

Ініціаторами відповідного законопроекту 12206 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів виступили перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець та заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Нагадаємо, що створення нового суду є вимогою МВФ та передбачено у рекомендаціях Єврокомісії. Відповідно до оновленого Меморандуму з МВФ Україна повинна прийняти цей закон до кінця грудня 2024 року.

Раніше про мету створення цього суду в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Також нагадаємо, що влітку 2024 року у розпорядженні «Судово-юридичної газети» опинився текст законопроекту «Про Вищий адміністративний суд», автором якого був Кабмін. Це була попередня версія, яка передбачала створення ВАСУ за зразком ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.