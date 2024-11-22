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Як будуть вимикати світло 23 листопада – в Укренерго оприлюднили години

20:47, 22 листопада 2024
Відключення будуть діяти з 8:00 до 22:00.
Як будуть вимикати світло 23 листопада – в Укренерго оприлюднили години
Джерело фото: Mike Winkler / Unsplash
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У суботу, 23 листопада, енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень з 8:00 – 22:00. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначаєтся, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

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