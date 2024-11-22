Как будут выключать свет 23 ноября – в Укрэнерго обнародовали часы

Отключения будут действовать с 8:00 до 22:00.

Источник фото: Mike Winkler / Unsplash

В субботу, 23 ноября, энергетики будут применять одну очередь отключений с 8:00 – 22:00. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября», – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.