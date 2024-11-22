ДТЕК оприлюднив оновлений графік відключення світла на 23 листопада

За інформацією Укренерго, з 8:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

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У Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині будуть діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 23 листопада. Про це повідомили у ДТЕК

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для споживачів буде доступний новий вид графіку, а саме денний графік – актуальна інформація про відключення на наступну добу.

«В ньому немає світло-сірих зон. Ви зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго», - пояснюють у ДТЕК.

Зазначається, що завдяки новій системі споживачі зможуть отримати більш точну інформацію і зможуть краще планувати свій час. Однак Укренерго може змінювати команди протягом дня – у таких випадках ДТЕК буде оновлювати денний графік.

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