Володимир Зеленський дорікнув депутатам Верховної Ради через вихідний 22 листопада

Президент наголосив, що потрібно «приймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний».

Джерело фото: president.gov.ua

Як відомо, засідання Верховної Ради 22 листопада скасували. У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. За словами Глави держави, це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

«Щодо нашого реагування тут, в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози.

Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття.

Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.

Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо», - сказав Володимир Зеленський.

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