Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження

Уряд постановою від 4 квітня №375 зобов’язав заклади фізичної культури і спорту, заклади освіти, бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), протягом 2 місяців отримати новий лист-підтвердження Міністерства молоді та спорту.
Відповідні зміни внесені до Порядку придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів, затвердженого постановою Кабміну №1207.
Суб’єкт, який протягом зазначеного строку не отримав новий лист-підтвердження Міністерства молоді та спорту, вважається таким, що не має права використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової).
Цей лист-підтвердження заклади будуть отримувати за новими правилами.
Зокрема, Порядок доповнено нормами, що Мінмолодьспорт визнає заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (заклад освіти) суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), шляхом видачі листа-підтвердження на підставі таких документів:
1) листа-клопотання від відповідного закладу освіти (що має структурний підрозділ або посади педагогічних працівників з фізичної культури і спорту) щодо визнання суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової);
2) витягу з індивідуального плану роботи викладача, інструктора, тренера-викладача, спортсмена-інструктора, який використовує спортивну вогнепальну зброю (крім бойової) із зазначенням обсягу навантаження;
3) завірених в установленому порядку списків здобувачів освіти (спортсменів), які використовують спортивну вогнепальну зброю (крім бойової);
4) виданої обласною або Київською міською держадміністрацією довідки про функціонування закладу освіти, що провадить діяльність з функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ;
5) завіреної в установленому порядку копії договору про співпрацю із спортивною федерацією з визнаного виду спорту, правилами спортивних змагань з видів спорту якої передбачено використання спортивної вогнепальної зброї (крім бойової) тощо.
Мінмолодьспорт інформує листом Національну поліцію та заклад фізичної культури і спорту або заклад освіти про те, що він не визнається Мінмолодьспортом суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), у разі:
Автор: Наталя Мамченко
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