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Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження

12:27, 8 квітня 2025
Заклади фізичної культури і спорту, освіти, бази олімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю, повинні отримати новий лист-підтвердження від міністерства за новими правилами.
Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження
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Уряд постановою від 4 квітня №375 зобов’язав заклади фізичної культури і спорту, заклади освіти, бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), протягом 2 місяців отримати новий лист-підтвердження Міністерства молоді та спорту.

Відповідні зміни внесені до Порядку придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів, затвердженого постановою Кабміну №1207.

Суб’єкт, який протягом зазначеного строку не отримав новий лист-підтвердження Міністерства молоді та спорту, вважається таким, що не має права використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової).

Цей лист-підтвердження заклади будуть отримувати за новими правилами.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, що Мінмолодьспорт визнає заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (заклад освіти) суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), шляхом видачі листа-підтвердження на підставі таких документів:

1) листа-клопотання від відповідного закладу освіти (що має структурний підрозділ або посади педагогічних працівників з фізичної культури і спорту) щодо визнання суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової);

2) витягу з індивідуального плану роботи викладача, інструктора, тренера-викладача, спортсмена-інструктора, який використовує спортивну вогнепальну зброю (крім бойової) із зазначенням обсягу навантаження;

3) завірених в установленому порядку списків здобувачів освіти (спортсменів), які використовують спортивну вогнепальну зброю (крім бойової);

4) виданої обласною або Київською міською держадміністрацією довідки про функціонування закладу освіти, що провадить діяльність з функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ;

5) завіреної в установленому порядку копії договору про співпрацю із спортивною федерацією з визнаного виду спорту, правилами спортивних змагань з видів спорту якої передбачено використання спортивної вогнепальної зброї (крім бойової) тощо.

Мінмолодьспорт інформує листом Національну поліцію та заклад фізичної культури і спорту або заклад освіти про те, що він не визнається Мінмолодьспортом суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової), у разі:

  • невиконання вимог пункту 36 цього Порядку;
  • виявлення недостовірної інформації в документах після визнання закладу фізичної культури і спорту або закладу освіти суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що має право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю (крім бойової);
  • вчинення спортсменами, тренерами, представниками закладу фізичної культури і спорту або закладу освіти дій, що підривають авторитет України у світовому спортивному русі шляхом прояву солідарності з представниками держави-агресора;
  • невиконання або розірвання договору про співпрацю із спортивною федерацією з визнаного виду спорту, правилами спортивних змагань з видів спорту якої передбачено використання спортивної вогнепальної зброї (крім бойової);
  • скасування рішення про визнання виду спорту.

Автор: Наталя Мамченко

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зброя Кабінет Міністрів України

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Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження

Заклади фізичної культури і спорту, освіти, бази олімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю, повинні отримати новий лист-підтвердження від міністерства за новими правилами.

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