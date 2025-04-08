Кабмин обязал спортклубы, имеющие право использовать спортивное огнестрельное оружие, получить новое письмо-подтверждение

Правительство постановлением от 4 апреля №375 обязало учреждения физической культуры и спорта, учреждения образования, базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, имеющие право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), в течение 2 месяцев получить новое письмо-подтверждение Министерства молодежи и спорта.
Соответствующие изменения внесены в Порядок приобретения, хранения, транспортировки и использования спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержания стрелковых тиров, стрельбищ и стендов, утвержденного постановлением Кабмина №1207.
Субъект, который в течение указанного срока не получил новое письмо-подтверждение Министерства молодежи и спорта, считается не имеющим права использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого).
Это письмо-подтверждение учреждения будут получать по новым правилам.
В частности, Порядок дополнен нормами, согласно которым Минмолодежьспорта признает учреждение специализированного образования спортивного профиля с особыми условиями обучения (учреждение образования) субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), путем выдачи письма-подтверждения на основании следующих документов:
1) письма-ходатайства от соответствующего учреждения образования (имеющего структурное подразделение или должности педагогических работников по физической культуре и спорту) о признании субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого);
2) выписки из индивидуального плана работы преподавателя, инструктора, тренера-преподавателя, спортсмена-инструктора, который использует спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), с указанием объема нагрузки;
3) заверенных в установленном порядке списков учащихся (спортсменов), использующих спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого);
4) выданной областной или Киевской городской госадминистрацией справки о функционировании учреждения образования, осуществляющего деятельность по функционированию стрелковых тиров и стрельбищ;
5) заверенной в установленном порядке копии договора о сотрудничестве со спортивной федерацией по признанному виду спорта, правилами спортивных соревнований которого предусмотрено использование спортивного огнестрельного оружия (кроме боевого) и т.д.
Минмолодежьспорта информирует письмом Национальную полицию и учреждение физической культуры и спорта или учреждение образования о том, что оно не признается Минмолодежьспорта субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), в случае:
Автор: Наталя Мамченко
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