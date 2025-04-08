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Кабмин обязал спортклубы, имеющие право использовать спортивное огнестрельное оружие, получить новое письмо-подтверждение

12:27, 8 апреля 2025
Учреждения физической культуры и спорта, образования, базы олимпийской подготовки, которые имеют право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие, должны получить новое письмо-подтверждение от министерства по новым правилам.
Кабмин обязал спортклубы, имеющие право использовать спортивное огнестрельное оружие, получить новое письмо-подтверждение
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Правительство постановлением от 4 апреля №375 обязало учреждения физической культуры и спорта, учреждения образования, базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки, имеющие право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), в течение 2 месяцев получить новое письмо-подтверждение Министерства молодежи и спорта.

Соответствующие изменения внесены в Порядок приобретения, хранения, транспортировки и использования спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержания стрелковых тиров, стрельбищ и стендов, утвержденного постановлением Кабмина №1207.

Субъект, который в течение указанного срока не получил новое письмо-подтверждение Министерства молодежи и спорта, считается не имеющим права использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого).

Это письмо-подтверждение учреждения будут получать по новым правилам.

В частности, Порядок дополнен нормами, согласно которым Минмолодежьспорта признает учреждение специализированного образования спортивного профиля с особыми условиями обучения (учреждение образования) субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), путем выдачи письма-подтверждения на основании следующих документов:

1) письма-ходатайства от соответствующего учреждения образования (имеющего структурное подразделение или должности педагогических работников по физической культуре и спорту) о признании субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого);

2) выписки из индивидуального плана работы преподавателя, инструктора, тренера-преподавателя, спортсмена-инструктора, который использует спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), с указанием объема нагрузки;

3) заверенных в установленном порядке списков учащихся (спортсменов), использующих спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого);

4) выданной областной или Киевской городской госадминистрацией справки о функционировании учреждения образования, осуществляющего деятельность по функционированию стрелковых тиров и стрельбищ;

5) заверенной в установленном порядке копии договора о сотрудничестве со спортивной федерацией по признанному виду спорта, правилами спортивных соревнований которого предусмотрено использование спортивного огнестрельного оружия (кроме боевого) и т.д.

Минмолодежьспорта информирует письмом Национальную полицию и учреждение физической культуры и спорта или учреждение образования о том, что оно не признается Минмолодежьспорта субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого), в случае:

  • невыполнения требований пункта 36 этого Порядка;
  • выявления недостоверной информации в документах после признания учреждения физической культуры и спорта или учреждения образования субъектом сферы физической культуры и спорта, имеющим право использовать в своей деятельности спортивное огнестрельное оружие (кроме боевого);
  • совершения спортсменами, тренерами, представителями учреждения физической культуры и спорта или учреждения образования действий, подрывающих авторитет Украины в мировом спортивном движении путем проявления солидарности с представителями государства-агрессора;
  • невыполнения или расторжения договора о сотрудничестве со спортивной федерацией по признанному виду спорта, правилами спортивных соревнований которого предусмотрено использование спортивного огнестрельного оружия (кроме боевого);
  • отмены решения о признании вида спорта.

Автор: Наталя Мамченко

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оружие Кабинет Министров Украины

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