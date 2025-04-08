Соцсеть Х усилит правила относительно пародийных аккаунтов известных людей

X вводит более строгие правила для пародийных аккаунтов.

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Социальная сеть X с 10 апреля ужесточит правила для аккаунтов, которые занимаются пародиями известных людей или организаций на платформе. Об этом сообщает BBC.

С 10 апреля пародийные аккаунты должны будут указывать в начале названия своего аккаунта такие слова, как «фейковый» или «пародийный».

Платформа также потребует от владельцев пародийных аккаунтов использовать изображения для аккаунтов X, которые не принадлежат тем, кого они хотят пародировать.

Отмечается, что некоторые пользователи социальной сети жаловались на путаницу, вызванную пародийными аккаунтами на платформе, например, на тех, кто выдает себя за владельца сети Илона Маска.

В самой соцсети призывают пользователей, которых эти изменения касаются, обновить профили своих страниц до 10 апреля.

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