Облагаются ли декретные для ФЛП военным сбором — разъяснение

Помощь по беременности и родам, которое ФЛП получает от Пенсионного фонда, не подлежит обложению НДФЛ и военным сбором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Черкасской области рассказывает, включаются ли декретные выплаты ФЛП в базу для военного сбора и НДФЛ.

Право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 13 Закону №1105 встановлено види страхових виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид страхових виплат як допомога по вагітності та пологах.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів врегульовано ПКУ.

Оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначено ст. 177 ПКУ та главою І розд. ХІV ПКУ. Доходом фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий зазначеною особою виключно від здійснення підприємницької діяльності.

Якщо фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків – фізичних осіб.

Також пп. 4 п. 292.11 ПКУ передбачено, що до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли зокрема від Пенсійного фонду України.

Отже, дохід у вигляді страхових виплат, який виплачується Пенсійним фондом, не включається до доходу фізичної особи – підприємця, проте оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків – фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розд. ІV ПКУ, відповідно до пп. 165.1.1 якого не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Водночас об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого, згідно з пп. 164.2.20 ПКУ, включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ.

Ставка військового збору становить 5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1 пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 165.1.36 ПКУ, пп. 3 і 4 п. 170.13-1 ПКУ та п. 14 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Таким чином дохід, у вигляді суми допомоги по вагітності та пологах, що виплачується фізичній особі – підприємцю Пенсійним фондом, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.