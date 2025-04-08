В Минфине заверили: выплаты военным в 2025 году — под контролем, средства заложены в бюджет

Военнослужащие получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины.
Таким образом, в ведомстве опровергли информацию о том, что выплаты военным якобы под угрозой.
Накануне в СМИ появилась информация, что власти якобы «должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного довольствия».
«Финансирование Вооруженных сил Украины является безусловным приоритетом для Министерства финансов.
Уже более трех лет полномасштабной войны против рф все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно и в полном объеме.
Так будет и дальше. Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год», — подчеркнули в Минфине.
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