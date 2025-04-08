В Минфине заверили: выплаты военным в 2025 году — под контролем, средства заложены в бюджет

Финансирование Вооруженных сил Украины является приоритетом, а денежное довольствие военных гарантировано в 2025 году.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины.

Таким образом, в ведомстве опровергли информацию о том, что выплаты военным якобы под угрозой.

Накануне в СМИ появилась информация, что власти якобы «должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного довольствия».

«Финансирование Вооруженных сил Украины является безусловным приоритетом для Министерства финансов.

Уже более трех лет полномасштабной войны против рф все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно и в полном объеме.

Так будет и дальше. Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год», — подчеркнули в Минфине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.