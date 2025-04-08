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У Мінфіні запевнили: виплати військовим у 2025 році — під контролем, кошти закладені в бюджет

11:57, 8 квітня 2025
Фінансування Збройних сил України є пріоритетом, а грошове забезпечення військових гарантовано у 2025 році.
У Мінфіні запевнили: виплати військовим у 2025 році — під контролем, кошти закладені в бюджет
Фото: armyinform.com.ua
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Військовослужбовці отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік. Про це наголосили у Міністерстві фінансів України.

Таким чином у відомстві спростували інформацію про те, що виплати військовим нібито під загрозою.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що влада буцімто «має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн, інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення».

«Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів.

Вже понад три роки повномасштабної війни проти рф всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі.

Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік», — наголосили у Мінфіні.

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