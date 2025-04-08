ВРП звільнила суддю Лугинського райсуду Ілону Денисюк після кваліфоцінювання

Суддю за результатами кваліфікаційного оцінювання було визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

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Вища рада правосуддя під час засідання 8 квітня ухвалила рішення про звільнення Денисюк Ілони Іванівни з посади судді Лугинського районного суду Житомирської області.

Як вказують у ВРП, рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів суддю Ілону Денисюк визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

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