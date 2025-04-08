Соцмережа Х посилить правила щодо пародійних акаунтів відомих людей

X запроваджує суворіші правила щодо пародійних облікових записів.

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Соціальна мережа Х з 10 квітня посилить правила для облікових записів, які займаються пародіями відомих людей або організацій на платформі. Про це пише BBC.

Починаючи з 10 квітня, пародійні акаунти повинні будуть вказувати на початку назви свого облікового запису такі слова, як «фейковий» або «пародійний».

Платформа також вимагатиме від власників пародійних облікових записів використовувати зображення для облікових записів X, які не належать тим, кого вони хочуть пародіювати.

Зазначається, що деякі користувачі соцмережі скаржилися на плутанину, спричинену пародійними обліковими записами на платформі, наприклад на тих, хто видають себе за її власника Ілона Маска.

У самій соцмережі закликають користувачів, яких ці зміни стосуватимуться, до 10 квітня оновити профілі своїх сторінок.

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