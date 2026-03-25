Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

09:25, 25 березня 2026
НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.
Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять
У Верховній раді зареєстрований законопроект № 14289 від 10.12.2025 «Про політичні партії».

Проект розроблений народними депутатами України спільно з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції, Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції України, а також іншими урядовими та неурядовими організаціями. 

Відповідно до статті 52 законопроекту до органів, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій віднесені : 

1) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, його територіальні органи (мається на увазі Міністерство юстиції), –

за дотриманням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії,зокрема під час державної реєстрації політичних партій (їхніх структурних утворень), їхньої символіки, крім випадків, коли здійснення такого контролю законом віднесено до повноважень інших органів; 

2) Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, територіальні виборчі комісії на відповідних виборах, комісії референдуму

за додержанням політичними партіями встановленого порядку участі у виборчому процесі, процесі референдуму, а також у межах визначених законом повноважень за функціонуванням виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу на відповідних виборах, процесу референдуму;

3) Національне агентство з питань запобігання корупції

-за своєчасністю подання політичними партіями звітів про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також достовірністю інформації в таких звітах;

-дотриманням політичною партією вимог щодо відкриття банківського рахунку, а також щодо набуття та використання політичними партіями грошових коштів лише в безготівковій формі;

-правомірністю здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичних партій;

-правомірністю отримання політичними партіями всіх видів внесків та інших надходжень;

-дотриманням політичними партіями вимог цього Закону у випадку отримання внеску, здійсненого фізичною або юридичною особою з порушенням вимог законодавства; дотриманням політичними партіями вимог законодавства про проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності; використанням політичними партіями коштів державного фінансування на статутну діяльність;

-дотриманням суб’єктами виборчого процесу на відповідних виборах вимог щодо відкриття рахунків виборчих фондів;

-додержанням встановлених законом обмежень щодо фінансування передвиборної агітації, агітації з референдуму, а також у межах визначених законом повноважень функціонуванням виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу на відповідних виборах;

-своєчасністю подання звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних і місцевих виборах, звітів про надходження та використання коштів фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання коштів фонду всеукраїнського референдуму, звітів про надходження та використання коштів фонду ініціативної групи, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей; 

4) Рахункова палата - за законним та цільовим використанням коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій; 

5) Служба безпеки Україниза дотриманням політичною партією законодавства у сфері державної безпеки, захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

Крім того, НАЗК буде здійснювати державний контроль за використанням політичними партіями коштів державного фінансування їх статутної діяльності, зокрема шляхом аналізу: 

1) звітів політичної партії про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру та доданих до них документів;

2) звітів зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії.

У разі виявлення фактів, які свідчать про те, що кошти державного фінансування використані політичною партією з порушенням вимог Закону, НАЗК буде зобов’язане звернутися до суду з адміністративним позовом про визнання діяльності політичної партії такою, що суперечить вимогам Закону, у встановленому КАСУ порядку.

Державний контроль за діяльністю самого НАЗК щодо розподілу та перерахування коштів, виділених з державного бюджету на фінансування політичних партій,буде здійснювати Рахункова палата під час аудиту, що проводиться один раз на два роки на підставі Закону України «Про запобігання корупції».

Також СБУ буде наділена правом звертатися з поданням та матеріалами, що підтверджують факти вчинення відповідних порушень, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, у разі наявності інформації про вчинення політичною партією, її структурними утвореннями або її окремими членами порушень у сфері державної безпеки, захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України.

Аналогічні зміни вносяться до Законів України "Про запобігання корупції", “Про Службу безпеки України”, “Про Центральну виборчу комісію” та інших.

Автор: Тарас Лученко

Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

