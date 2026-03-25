Контроль за политическими партиями будут осуществлять пять организаций, а полномочия НАЗК расширят
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14289 от 10.12.2025 «О политических партиях».
Проект разработан народными депутатами Украины совместно с представителями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции Украины, а также другими правительственными и неправительственными организациями.
В соответствии со статьей 52 законопроекта к органам, осуществляющим государственный контроль за деятельностью политических партий, отнесены:
Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, его территориальные органы (имеется в виду Министерство юстиции), –
за соблюдением политической партией требований Конституции и законов Украины, а также устава политической партии, в частности при государственной регистрации политических партий (их структурных образований), их символики, кроме случаев, когда осуществление такого контроля законом отнесено к полномочиям других органов;
Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии на соответствующих выборах, комиссии референдума –
за соблюдением политическими партиями установленного порядка участия в избирательном процессе, процессе референдума, а также в пределах определенных законом полномочий за функционированием избирательных фондов субъектов избирательного процесса на соответствующих выборах, процессе референдума;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции –
- за своевременностью подачи политическими партиями отчетов об имуществе, поступлениях, расходах и обязательствах финансового характера, а также достоверностью информации в таких отчетах;
- соблюдением политической партией требований относительно открытия банковского счета, а также относительно приобретения и использования политическими партиями денежных средств исключительно в безналичной форме;
- правомерностью осуществления физическими и юридическими лицами взносов в пользу политических партий;
- правомерностью получения политическими партиями всех видов взносов и других поступлений;
- соблюдением политическими партиями требований данного Закона в случае получения взноса, осуществленного физическим или юридическим лицом с нарушением требований законодательства; соблюдением политическими партиями требований законодательства о прохождении внешнего независимого аудита финансовой отчетности; использованием политическими партиями средств государственного финансирования на уставную деятельность;
- соблюдением субъектами избирательного процесса на соответствующих выборах требований относительно открытия счетов избирательных фондов;
- соблюдением установленных законом ограничений относительно финансирования предвыборной агитации, агитации референдума, а также в пределах определенных законом полномочий функционированием избирательных фондов субъектов избирательного процесса на соответствующих выборах;
- своевременностью подачи отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах, отчетов о поступлении и использовании средств фонда агитации относительно инициативы проведения всеукраинского референдума, отчетов о поступлении и использовании средств фонда всеукраинского референдума, отчетов о поступлении и использовании средств фонда инициативной группы, соответствием их оформления установленным требованиям, достоверностью включенных в них сведений;
- Счетная палата – за законным и целевым использованием средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий;
- Служба безопасности Украины – за соблюдением политической партией законодательства в сфере государственной безопасности, защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, научно-технического и оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, посягательств со стороны отдельных организаций, групп и лиц, а также обеспечения охраны государственной тайны.
Кроме того, НАЗК будет осуществлять государственный контроль за использованием политическими партиями средств государственного финансирования их уставной деятельности, в частности путем анализа:
- отчетов политической партии об имуществе, поступлениях, расходах и обязательствах финансового характера и приложенных к ним документов;
- отчетов внешнего независимого аудита финансовой отчетности политической партии.
В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что средства государственного финансирования использованы политической партией с нарушением требований Закона, НАЗК будет обязано обратиться в суд с административным иском о признании деятельности политической партии такой, что противоречит требованиям Закона, в установленном КАСУ порядке.
Государственный контроль за деятельностью самого НАЗК по распределению и перечислению средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование политических партий, будет осуществлять Счетная палата во время аудита, который проводится один раз в два года на основании Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Также СБУ будет наделена правом обращаться с представлениями и материалами, подтверждающими факты совершения соответствующих нарушений, в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, при наличии информации о совершении политической партией, ее структурными образованиями или ее отдельными членами нарушений в сфере государственной безопасности, защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, научно-технического и оборонного потенциала Украины.
Аналогичные изменения вносятся в Законы Украины «О предотвращении коррупции», «О Службе безопасности Украины», «О Центральной избирательной комиссии» и другие.
Автор: Тарас Лученко
