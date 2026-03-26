Судді Олександр Зінченко та Світлана Ткачова офіційно пішли у відставку: рішення ВРП

12:09, 26 березня 2026
Суддя Світлана Ткачова та суддя Олександр Зінченко офіційно завершили кар'єру: 26 березня ВРП одноголосно підтримала їхні заяви про відставку.
Вища рада правосуддя на засіданні 26 березня 2026 року розглядала питання про звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку: Зінченка Олександра Вікторовича — судді Донецького окружного адміністративного суду та Ткачової Світлани Миколаївни — судді Краматорського міського суду Донецької області, відрядженої до Бориславського міського суду Львівської області.

ВРП прийняла рішення про звільнення Зінченка Олександра Вікторовича з посади судді Донецького окружного адміністративного суду у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Доповідач виніс пропозицію звільнити суддю за його власною заявою про відставку. Члени ради поставили пропозицію на голосування, за результатами якого рішення було підтримано одноголосно: за проголосували 18 членів ВРП, проти – 0.

Після завершення голосування оголошено результативну частину рішення. ВРП наголосила, що звільнення відбулося на підставі заяви про відставку, без будь-яких дисциплінарних стягнень чи порушень з боку судді.

Вища рада правосуддя України також прийняла рішення про звільнення Ткачової Світлани Миколаївни з посади судді Краматорського міського суду Донецької області, де вона перебувала у відрядженні до Бориславського міського суду Львівської області.

Заява про відставку надійшла до ВРП 2 березня 2026 року разом із необхідними документами, які підтверджують її стаж роботи суддею. Встановлено, що Ткачова має загальний стаж роботи суддею 21 рік 10 місяців 5 днів, з яких 18 років 10 місяців 5 днів – безпосередньо на посаді судді. Цього достатньо для звільнення у відставку відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Пропозиція про звільнення була винесена на голосування та підтримана одноголосно: за проголосували 18 членів ВРП, проти – 0.

Рішення ВРП офіційно набирає чинності, і звільнення суддів з посади є остаточними.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ВРП відсторонила суддю Ігоря Максимовича через підозру у хабарі за закриття справи

17 членів ВРП підтримали відсторонення судді Ігора Максимовича до травня 2026 року, попри аргументи захисту про відсутність ризиків.

Уряд дозволив пропорційне збільшення вартості в БпЛА-контрактах

Кабінет Міністрів дозволив змінювати ціну контрактів на виробництво дронів у разі подорожчання оптоволоконних компонентів.

Нове керівництво ВАКС: Ігор Строгий очолив Антикорсуд на наступні три роки

Збори суддів ВАКС визначилися з керівником інституції на наступні три роки: новим очільником суду став Ігор Строгий.

Мінекономіки оприлюднило законопроєкт про захист комерційних таємниць з новими судовими процедурами

Законопроєкт встановлює спеціальні судові процедури для захисту комерційної таємниці.

