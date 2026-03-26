Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

12:09, 26 марта 2026
Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.
Высший совет правосудия на заседании 26 марта 2026 года рассматривал вопрос об увольнении в связи с подачей заявления об отставке: Зинченко Александра Викторовича — судьи Донецкого окружного административного суда и Ткачевой Светланы Николаевны — судьи Краматорского городского суда Донецкой области, командированной в Бориславский городской суд Львовской области.

ВСП принял решение об увольнении Зинченко Александра Викторовича с должности судьи Донецкого окружного административного суда в связи с подачей им заявления об отставке.

Докладчик вынес предложение уволить судью по его собственному заявлению об отставке. Члены совета поставили предложение на голосование, по результатам которого решение было поддержано единогласно: за проголосовали 18 членов ВСП, против – 0.

После завершения голосования была оглашена результативная часть решения. ВСП подчеркнул, что увольнение произошло на основании заявления об отставке, без каких-либо дисциплинарных взысканий или нарушений со стороны судьи.

Высший совет правосудия Украины также принял решение об увольнении Ткачевой Светланы Николаевны с должности судьи Краматорского городского суда Донецкой области, где она находилась в командировке в Бориславском городском суде Львовской области.

Заявление об отставке поступило в ВСП 2 марта 2026 года вместе с необходимыми документами, подтверждающими ее стаж работы судьей. Установлено, что Ткачева имеет общий стаж работы судьей 21 год 10 месяцев 5 дней, из которых 18 лет 10 месяцев 5 дней – непосредственно в должности судьи. Этого достаточно для увольнения в отставку в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Предложение об увольнении было вынесено на голосование и поддержано единогласно: за проголосовали 18 членов ВСП, против – 0.

Решение ВСП официально вступает в силу, и увольнение судей с должности является окончательным.

