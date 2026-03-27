Від 3,5 до 100 гривень за рішення: ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Петра Порощука та Грушковської Любові

Чи можна вважати 3,5 гривні втручанням у правосуддя: ВРП вважає, що будь-які спроби впливу на суд погіршують авторитет правосуддя.

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя розглянула два повідомлення суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Зокрема, розглядалися повідомлення суддів Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Порощука Петра Петровича та Грушковської Любові Юзефівни.

Першим було заслухано повідомлення судді Петра Порощука.

Зокрема, у повідомленні зазначено, що в його провадженні перебувала цивільна справа за позовом громадянина до держави Україна в особі Державної казначейської служби України та Вінницької обласної прокуратури про стягнення моральної шкоди.

19 лютого 2026 року до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області надійшла письмова заява від позивача, у якій він зазначив, що надає судді неправомірну вигоду у розмірі 3,5 гривні з метою отримання інформації щодо дати судового засідання у справі. За фактом зазначених дій суддя направив повідомлення до Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

Вінницька обласна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 376 Кримінальний кодекс України, а саме втручання в діяльність судових органів.

Встановлено, що ухвалою Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 19 лютого 2026 року суддю Петра Порощука було відведено від розгляду цивільної справи за позовом громадянина до держави Україна. Справу направлено на повторний автоматизований розподіл для визначення іншого складу суду відповідно до статті 33 Цивільний процесуальний кодекс України.

Такі дії, зокрема надсилання грошових коштів на адресу суду з метою впливу на суддю у зв'язку з розглядом конкретної справи, можуть формувати у суспільстві уявлення про безкарність протиправного впливу на судову систему та негативно позначатися на незалежності суддів.

Також ВРП розглядала повідомлення судді Грушковської Любові.

Зі змісту повідомлення вбачається, що у провадженні судді перебуває справа, під час подання позовної заяви у якій, у переліку додатків заявник зазначив «хабар – 100 гривень». Суддя розцінила ці дії як пропозицію неправомірної вигоди з метою отримання бажаного судового рішення.

За цим фактом до Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області було направлено відповідне повідомлення. Вінницька обласна прокуратура поінформувала, що 2 березня 2026 року Жмеринська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, ухвалою Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 24 лютого 2026 року суддю Любов Грушковську було відведено від розгляду цієї справи.

На думку ВРП, події, викладені в обох повідомленнях суддів, пов’язані з їх професійною діяльністю та мають ознаки втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя. Таким фактам мають надавати кримінально-правову оцінку правоохоронні органи у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Вища рада правосуддя наголошує, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію дій, які порушують конституційний принцип незалежності суддів, та визначати міру відповідальності за них. Таку кваліфікацію здійснюють правоохоронні органи, які безпосередньо реагують на протиправні дії щодо суддів. Водночас, наявні підстави дають Вищій раді правосуддя можливість вживати заходів для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, визначених статтею 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами розгляду обох питань ВРП прийняла рішення звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України за фактами, викладеними у повідомленні суддів Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Порощука Петра Петровича та Грушковської Любові Юзефівни.

За результатами голосування за обидва рішення проголосувало 17 членів Вищої ради правосуддя.

