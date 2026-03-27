  1. Публикации
  2. / Суд инфо

От 3,5 до 100 гривен за решение: ВРП отреагировала на вмешательство в деятельность судей Петра Порощука и Любови Грушковской

07:30, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Можно ли считать 3,5 гривны вмешательством в правосудие: ВРП считает, что любые попытки влияния на суд ухудшают авторитет правосудия.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

26 марта 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел два сообщения судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, рассматривались сообщения судей Жмеринского горрайонного суда Винницкой области Порощука Петра Петровича и Грушковской Любови Юзефовны.

Первым было заслушано сообщение судьи Петра Порощука.

В частности, в сообщении указано, что в его производстве находилось гражданское дело по иску гражданина к государству Украина в лице Государственной казначейской службы Украины и Винницкой областной прокуратуры о взыскании морального вреда.

19 февраля 2026 года в Жмеринский горрайонный суд Винницкой области поступило письменное заявление от истца, в котором он указал, что предоставляет судье неправомерную выгоду в размере 3,5 гривны с целью получения информации о дате судебного заседания по делу. По факту указанных действий судья направил сообщение в Жмеринский районный отдел полиции ГУНП в Винницкой области.

Винницкая областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, а именно вмешательство в деятельность судебных органов.

Установлено, что определением Жмеринского горрайонного суда Винницкой области от 19 февраля 2026 года судья Петр Порощук был отведен от рассмотрения гражданского дела по иску гражданина к государству Украина. Дело направлено на повторное автоматизированное распределение для определения другого состава суда в соответствии со статьей 33 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Такие действия, в частности направление денежных средств в адрес суда с целью влияния на судью в связи с рассмотрением конкретного дела, могут формировать в обществе представление о безнаказанности противоправного влияния на судебную систему и негативно сказываться на независимости судей.

Также ВРП рассматривал сообщение судьи Грушковской Любови.

Из содержания сообщения следует, что в производстве судьи находится дело, при подаче искового заявления по которому в перечне приложений заявитель указал «взятка – 100 гривен». Судья расценила эти действия как предложение неправомерной выгоды с целью получения желаемого судебного решения.

По этому факту в Жмеринский районный отдел полиции ГУНП в Винницкой области было направлено соответствующее сообщение. Винницкая областная прокуратура проинформировала, что 2 марта 2026 года Жмеринская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения. Кроме того, определением Жмеринского горрайонного суда Винницкой области от 24 февраля 2026 года судья Любовь Грушковская была отвезена от рассмотрения этого дела.

По мнению ВРП, события, изложенные в обоих сообщениях судей, связаны с их профессиональной деятельностью и имеют признаки вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия. Таким фактам должны давать уголовно-правовую оценку правоохранительные органы в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Высший совет правосудия подчеркивает, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию действий, нарушающих конституционный принцип независимости судей, и определять меру ответственности за них. Такую квалификацию осуществляют правоохранительные органы, которые непосредственно реагируют на противоправные действия в отношении судей. В то же время, имеющиеся основания дают Высшему совету правосудия возможность принимать меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия, определенных статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

По результатам рассмотрения обоих вопросов ВРП принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании уголовных производств, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины по фактам, изложенным в сообщении судей Жмеринского горрайонного суда Винницкой области Порощука Петра Петровича и Грушковской Любови Юзефовны.

По результатам голосования за оба решения проголосовало 17 членов Высшего совета правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВСП

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]