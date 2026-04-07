Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

07:30, 7 квітня 2026
АРМА тривалий час  ігнорує та намагається не виконувати судові рішення  про повернення вилученого майна його власникам.
Печерський районний суд міста Києва 23 березня 2026 року у справі  757/15000/26-к задовольнив скаргу на бездіяльність територіального управління ДБР та зобов’язав уповноважених осіб відомства внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, яке скоєно Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

ДБР, всупереч вимогам закону, не хотіло, цього робити.

Заява про кримінальне правопорушення була направлена на електронну адресу ТУ ДБР у м. Києві ще в березні 2026 року.

Приводом для звернення в ДБР стало невиконання АРМА судових рішень та неповернення вилученого майна його власнику.  Рішення судів ігноруються АРМА і не виконуються, навіть незважаючи на зміну керівництва. 

Згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, правоохоронці зобов’язані внести відомості  до реєстру протягом 24 годин з моменту отримання заяви.

Проте заявник не отримала інформації, що відомості  за її заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Це змусило сторону захисту оскаржити бездіяльність Бюро в судовому порядку.

Суд встановив, що станом на час розгляду скарги у суді, відомості із заяви (повідомлення) не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а само розслідування навіть не розпочиналось.

Оскільки ДБР не надало жодних доказів виконання свого обов’язку, а представник ДБР навіть не з’явився на судове засідання, суд став на бік заявника.

Сьогодні обов’язки Голови АРМА тимчасово виконує Ярослава Максименко.

За невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або якщо це заподіяло істотну шкоду  правам  громадян, Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді  позбавлення  волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

