Суд змусив ДБР відкрити справу щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

07:30, 7 апреля 2026
АРМА длительное время игнорирует и пытается не выполнять судебные решения о возврате изъятого имущества его владельцам.
Печерский районный суд города Киева 23 марта 2026 года по делу 757/15000/26-к удовлетворил жалобу на бездействие территориального управления ГБР и обязал уполномоченных лиц ведомства внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о уголовном правонарушении, совершенном Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

ГБР, вопреки требованиям закона, не хотело этого делать.

Заявление о уголовном правонарушении было направлено на электронный адрес ТУ ГБР в г. Киеве еще в марте 2026 года.

Поводом для обращения в ГБР стало неисполнение АРМА судебных решений и неповернення изъятого имущества его владельцу. Решения судов игнорируются АРМА и не выполняются, даже несмотря на смену руководства.

Согласно статье 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, правоохранители обязаны внести сведения в реестр в течение 24 часов с момента получения заявления.

Однако заявитель не получила информации о том, что сведения по ее заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Это заставило сторону защиты обжаловать бездействие Бюро в судебном порядке.

Суд установил, что по состоянию на момент рассмотрения жалобы в суде сведения из заявления (сообщения) не внесены в Единый реестр досудебных расследований, а само расследование даже не начиналось.

Поскольку ГБР не предоставило никаких доказательств выполнения своего обязательства, а представитель ГБР даже не явился на судебное заседание, суд встал на сторону заявителя.

В настоящее время обязанности главы АРМА временно исполняет Ярослава Максименко.

За неисполнение судебного решения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, либо если это причинило существенный вред правам граждан, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

