Яким був середній дохід в судовій системі у першому кварталі 2026 року за інформацією ДСА

Державна судова адміністрація оприлюднила інформацію, яка демонструє нерівність доходів у судовій системі.

Державна судова адміністрація оприлюднила зведені дані про середній розмір суддівської винагороди, заробітної плати та стимулюючих виплат працівників апаратів судів та установ за січень - березень 2026 року.

Аналіз охоплює Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), Державну судову адміністрацію (ДСАУ), Національну школу суддів (НШСУ), Службу судової охорони (ССО) та апарати судів.

У ВККС та ДСАУ середні виплати керівництву суттєво перевищують середні показники по країні.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС): Тут спостерігається одна з найвищих середніх зарплат серед адміністративного персоналу. У березні 2026 року окремі категорії керівників отримували виплати, що включають не лише посадовий оклад, а й значні надбавки за вислугу років та інтенсивність праці. Для порівняння: члени ВККС отримали в середньому після утримання податків 214,2 тис. грн., а працівники її апарату — 46 183 тис. грн.

Державна судова адміністрація (ДСАУ) тримає планку «преміального» відомства. Окрім основної зарплати, у звітах фігурують суми грошової допомоги до відпусток. Найбільшу середню оплату після утримання податків з-поміж ТУ ДСАУ отримував апарат в Херсонській області (86979 грн.).

Найбільш показовою є ситуація в територіальних управліннях та апаратах апеляційних і господарських судів.

Апеляційні та господарські суди: Тут рівень оплати праці спеціалістів апарату (секретарів засідань, помічників) залишається критично нижчим порівняно з суддями, хоча в першому кварталі 2026 року спостерігається тенденція до незначного вирівнювання через стимулюючі виплати. В апеляційних судах найвище оплачувалася робота працівників апарату Херсонського апеляційного суду (54104 грн.) і суддів Північного апеляційного господарського суду (164065 грн.), Західного апеляційного господарського суду (163960 грн.) і Восьмого апеляційного адміністративного суду (177921 грн.). Найнижче — працівників апарату Кропивницького апеляційного суду (19307 грн.) та суддів Першого апеляційного адміністративного суду (128333 грн.) і Хмельницького апеляційного суду (155208 грн.).

Найбільші стимулюючі виплати отримували працівники апарату Київського апеляційного суду (45%) та Першого апеляційного адміністративного суду (36%), найменші — Миколаївського та Херсонського апеляційного суду (8%).

Районні суди: найвищу винагороду отримували судді у столиці (92398 грн.), Запорізькій (84800 грн.) та Дніпропетровській (82892 грн.) областях.

Дія підвищувальних коефіцієнтів для зарплат працівникам апарату судів, які розташовані в регіонах, наближених до зони бойових дій, забезпечила найвищі виплати в місцевих судах Херсонській області, де в середньому вони становили 32146 грн. (після утримання податків і зборів). Найвищу зарплату отримували помічники суддів на Херсонщині (49784 грн.), а найнижчу — в столиці (18614 грн.).

Більше 22 тис. грн. отримували працівники апарату судів Донецької, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей.

Менше всіх отримували працівники апаратів Вінницької (15033 грн.), Київської (15569 грн.), Кіровоградської (15718 грн.), Тернопільської (15725 грн.), Полтавської (15818 грн.) Львівської (15926 грн) і м. Києва (15129 грн.).

Служба судової охорони (ССО): Дані щодо грошового забезпечення ССО показують стабільність, проте рядовий склад отримує значно менше, ніж офіцерський корпус апарату Служби. Це створює ризики плинності кадрів у підрозділах, що безпосередньо відповідають за безпеку в залах засідань.

Витрати на Національну школу суддів вказують на те, що держава продовжує інвестувати в інтелектуальний капітал системи. Виплати викладачам та науковим співробітникам у лютому-березні зросли, що може бути пов’язано з початком нових циклів кваліфікаційної підготовки.

При середній зарплаті апарату в 43 672 грн, керівний склад отримує виплати з величезною питомою вагою стимулюючих надбавок — 50%.

Дані першого кварталу 2026 року оголюють стару проблему: судова влада залишається фінансово неоднорідною. У той час як керівники центральних органів мають європейський рівень забезпечення, рядові працівники апаратів судів у регіонах залишаються на межі виживання.

