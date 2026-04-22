Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Государственная судебная администрация обнародовала сводные данные о среднем размере судейского вознаграждения, заработной платы и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений за январь - март 2026 года. Анализ охватывает Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), Государственную судебную администрацию (ГСАУ), Национальную школу судей (НШСУ), Службу судебной охраны (ССО) и аппараты судов.

В ВККС и ГСАУ средние выплаты руководству существенно превышают средние показатели по стране.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС): Здесь наблюдается одна из самых высоких средних зарплат среди административного персонала. В марте 2026 года отдельные категории руководителей получали выплаты, включающие не только должностной оклад, но и значительные надбавки за выслугу лет и интенсивность труда. Для сравнения: члены ВККС получили в среднем после удержания налогов 214,2 тыс. грн, а работники ее аппарата — 46 183 грн.

Государственная судебная администрация (ГСАУ) держит планку «премиального» ведомства. Кроме основной зарплаты, в отчетах фигурируют суммы денежной помощи к отпускам. Наибольшую среднюю оплату после удержания налогов среди ТУ ГСАУ получал аппарат в Херсонской области (86 979 грн).

Наиболее показательной является ситуация в территориальных управлениях и аппаратах апелляционных и хозяйственных судов.

Апелляционные и хозяйственные суды: Здесь уровень оплаты труда специалистов аппарата (секретарей заседаний, помощников) остается критически ниже по сравнению с судьями, хотя в первом квартале 2026 года наблюдается тенденция к незначительному выравниванию через стимулирующие выплаты. В апелляционных судах выше всего оплачивалась работа работников аппарата Херсонского апелляционного суда (54 104 грн) и судей Северного апелляционного хозяйственного суда (164 065 грн), Западного апелляционного хозяйственного суда (163 960 грн) и Восьмого апелляционного административного суда (177 921 грн). Ниже всего — работников аппарата Кропивницкого апелляционного суда (19 307 грн) и судей Первого апелляционного административного суда (128 333 грн) и Хмельницкого апелляционного суда (155 208 грн). Наибольшие стимулирующие выплаты получали работники аппарата Киевского апелляционного суда (45%) и Первого апелляционного административного суда (36%), наименьшие — Николаевского и Херсонского апелляционного суда (8%).

Районные суды: самое высокое вознаграждение получали судьи в столице (92 398 грн), Запорожской (84 800 грн) и Днепропетровской (82 892 грн) областях.

Действие повышающих коэффициентов для зарплат работникам аппарата судов, расположенных в регионах, приближенных к зоне боевых действий, обеспечило самые высокие выплаты в местных судах Херсонской области, где в среднем они составили 32 146 грн (после удержания налогов и сборов). Самую высокую зарплату получали помощники судей на Херсонщине (49 784 грн), а самую низкую — в столице (18 614 грн).

Более 22 тыс. грн получали работники аппарата судов Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Меньше всех получали работники аппаратов Винницкой (15 033 грн), Киевской (15 569 грн), Кировоградской (15 718 грн), Тернопольской (15 725 грн), Полтавской (15 818 грн), Львовской (15 926 грн) и г. Киева (15 129 грн).

Служба судебной охраны (ССО): Данные о денежном обеспечении ССО показывают стабильность, однако рядовой состав получает значительно меньше, чем офицерский корпус аппарата Службы. Это создает риски текучести кадров в подразделениях, непосредственно отвечающих за безопасность в залах заседаний.

Расходы на Национальную школу судей указывают на то, что государство продолжает инвестировать в интеллектуальный капитал системы. Выплаты преподавателям и научным сотрудникам в феврале-марте выросли, что может быть связано с началом новых циклов квалификационной подготовки. При средней зарплате аппарата в 43 672 грн, руководящий состав получает выплаты с огромным удельным весом стимулирующих надбавок — 50%.

Данные первого квартала 2026 года обнажают старую проблему: судебная власть остается финансово неоднородной. В то время как руководители центральных органов имеют европейский уровень обеспечения, рядовые работники аппаратов судов в регионах остаются на грани выживания.

