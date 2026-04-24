Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Українське трудове законодавство зазнає чергових суттєвих змін, що передбачає наближення до європейських стандартів. З 2 травня 2026 року звичний Класифікатор професій заміщується на Єдиний реєстр кваліфікацій — Класифікатор професій (ЄРК-КП). Для кадровиків та роботодавців це означає не просто зміну назви, а зміни в роботі з професійними стандартами, трудовими функціями та кадровою документацією.

Передумовою для змін стало прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 1387 ще 29 жовтня 2025 року. Документом передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру кваліфікацій як автоматизованої інформаційної системи, що має забезпечити уніфікований підхід до обліку професій і кваліфікацій на національному рівні.

Нова модель офіційно вводиться в дію з 2 травня 2026 року та передбачає перегляд низки підзаконних актів, а також оновлення порядку формування та застосування професійних стандартів.

Що саме змінюється?

Класифікатор професій використовувався для записів у трудові книжки та систематизації статистичних даних. Проте за новою системою ЄРК-КП замість статичних посадових обов'язків запроваджується поняття трудових функцій.

Трудові функції описуються через компетентності, знання, уміння, навички, рівень автономії та відповідальності.

Реєстр стане єдиним вікном даних, яке міститиме повний масив інформації, зокрема найменування професій та їх структурні характеристики, описи кваліфікацій і професійних стандартів, відомості про сертифікованих експертів і кваліфікаційні центри та інформацію про вакансії, включно з орієнтовним рівнем оплати праці.

Формування даних здійснюватиметься з урахуванням Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO), що забезпечить сумісність української системи кваліфікацій із європейськими підходами. Це, у свою чергу, має спростити процедури визнання професійних кваліфікацій українських працівників за кордоном.

Реєстр також запроваджує механізм оперативної перевірки документів про професійну кваліфікацію, виданих кваліфікаційними центрами. Йдеться про можливість автоматизованого підтвердження чинності сертифікатів та кваліфікаційних свідоцтв у режимі реального часу.

Передбачається також міжвідомча взаємодія через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Обмін даними здійснюватиметься, зокрема, з:

Пенсійним фондом України;

Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО);

Державною службою зайнятості;

Європейським порталом вакансій EURES.

Професійні стандарти та сфера застосування

Нові професійні стандарти стають основою для кадрового обліку. Вони визначають структуру професії та пропонують сучасні назви посад, які мають відображатися у штатному розписі, у трудових книжках працівників та у Додатку 5 до Податкового розрахунку (Відомості про трудові відносини).

Відтепер назви професійних кваліфікацій, яких ще немає в Реєстрі, можуть визначатися безпосередньо розробниками професійних стандартів. Після затвердження стандарту НАК автоматично вносить нову назву до Реєстру. Це значно прискорює появу нових сучасних професій на ринку праці.

Оновлений Класифікатор професій є обов'язковим інструментом для широкого кола суб'єктів: центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Федерації роботодавців та всіх суб'єктів господарювання.

Суб’єктам господарювання доцільно завчасно здійснити аудит кадрової документації, переглянути посадові інструкції та адаптувати внутрішні нормативні акти до вимог професійних стандартів, що впроваджуються в рамках ЄРК-КП.

