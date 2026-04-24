Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая
Украинское трудовое законодательство претерпевает очередные существенные изменения, предусматривающие приближение к европейским стандартам. С 2 мая 2026 года привычный Классификатор профессий заменяется на Единый реестр квалификаций — Классификатор профессий (ЕРК-КП). Для кадровиков и работодателей это означает не просто изменение названия, а изменения в работе с профессиональными стандартами, трудовыми функциями и кадровой документацией.
Предпосылкой для изменений стало принятие Постановления Кабинета Министров Украины № 1387 еще 29 октября 2025 года. Документом предусмотрено создание и функционирование Единого реестра квалификаций как автоматизированной информационной системы, которая должна обеспечить унифицированный подход к учету профессий и квалификаций на национальном уровне.
Новая модель официально вводится в действие с 2 мая 2026 года и предусматривает пересмотр ряда подзаконных актов, а также обновление порядка формирования и применения профессиональных стандартов.
Что именно меняется?
Классификатор профессий использовался для записей в трудовые книжки и систематизации статистических данных. Однако по новой системе ЕРК-КП вместо статических должностных обязанностей внедряется понятие трудовых функций.
Трудовые функции описываются через компетентности, знания, умения, навыки, уровень автономии и ответственности.
Реестр станет единым окном данных, которое будет содержать полный массив информации, в частности наименования профессий и их структурные характеристики, описания квалификаций и профессиональных стандартов, сведения о сертифицированных экспертах и квалификационных центрах и информацию о вакансиях, включая ориентировочный уровень оплаты труда.
Формирование данных будет осуществляться с учетом Международной стандартной классификации занятий (ISCO), что обеспечит совместимость украинской системы квалификаций с европейскими подходами. Это, в свою очередь, должно упростить процедуры признания профессиональных квалификаций украинских работников за рубежом.
Реестр также внедряет механизм оперативной проверки документов о профессиональной квалификации, выданных квалификационными центрами. Речь идет о возможности автоматизированного подтверждения действительности сертификатов и квалификационных свидетельств в режиме реального времени.
Предусматривается также межведомственное взаимодействие через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».
Обмен данными будет осуществляться, в частности, с:
- Пенсионным фондом Украины;
- Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕГЭБО);
- Государственной службой занятости;
- Европейским порталом вакансий EURES.
Профессиональные стандарты и сфера применения
Новые профессиональные стандарты становятся основой для кадрового учета. Они определяют структуру профессии и предлагают современные названия должностей, которые должны отображаться в штатном расписании, в трудовых книжках работников и в Приложении 5 к Налоговому расчету (Сведения о трудовых отношениях).
Отныне названия профессиональных квалификаций, которых еще нет в Реестре, могут определяться непосредственно разработчиками профессиональных стандартов. После утверждения стандарта НАК автоматически вносит новое название в Реестр. Это значительно ускоряет появление новых современных профессий на рынке труда.
Обновленный Классификатор профессий является обязательным инструментом для широкого круга субъектов: центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, Федерации работодателей и всех субъектов хозяйствования.
Субъектам хозяйствования целесообразно заблаговременно провести аудит кадровой документации, пересмотреть должностные инструкции и адаптировать внутренние нормативные акты к требованиям профессиональных стандартов, внедряемых в рамках ЕРК-КП.
